A linha 822-Gabineto, que liga a região da Cidade Industrial de Curitiba ao terminal Campo Comprido, é ampliada a partir deste sábado (5). Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), o trajeto da linha, de 7,196 quilômetros, ganhará mais 546 metros (273 metros em cada sentido) para atender a população dos conjuntos residenciais Posiville I, II e III e Luggo Ecoville, na CIC.

A linha atende 2.265 passageiros por dia. O itinerário vai ser estendido pelas ruas Adari Fernando Visinoni, Adviga Lipinski e Irmã Genoveva Valenga, sentido bairro; e pelas ruas Irmã Genoveva Valenga, Francisco Gorski e Adari Fernando Visinoni, sentido Terminal Campo Comprido.

Linha Gabineto tem novos pontos de parada

Com a mudança, a linha Gabineto deixará de circular pelas ruas Adari Fernando Visinoni, entre as ruas Padre José Lupacinski e Padre Estanislau Piasecki; e entre Jorge Adir Nepomoceno e Oscár Chanoski, ambos sentidos. A partir deste sábado (5), este trecho será atendido exclusivamente pela linha 827 – Riviera.

A linha Gabineto passa a ter ponto final na Rua Irmã Genoveva Valenga e conta com novos pontos de parada na Rua Adari Fernando Visinoni, nos dois sentidos. Confira o mapa com as mudanças.