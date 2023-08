Confirmado! Esquadrilha da Fumaça se apresenta neste sábado em novo local

Após o cancelamento do evento deste sábado (05) da Revoada Nacional das Velhas Águias, que aconteceria no Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, a Esquadrilha da Fumaça confirmou na tarde desta sexta-feira (05) que fará um show especial no céu da região metropolitana de Curitiba. Programado para às 16 horas, os curitibanos podem se animar para ver os fumaceiros no Parque das Águas, em Pinhais.

A apresentação da Esquadrilha da Fumaça neste sábado (05) deixou muita gente em dúvida nos últimos dias. O público da capital, que estava animado para ver o espetáculo no céu de Curitiba, ficou confuso com o cancelamento do evento no Bacacheri. De qualquer forma, os aviões devem sobrevoar a capital em alguns momentos deste sábado, mas sem roteiro definido.

LEIA TAMBÉM:

>> Novas obras em Curitiba! Importantes avenidas terão valor milionário para infraestrutura

>> Esquadrilha da Fumaça em Curitiba! Capitão revela: Eles voam tão perto quanto parece?

O cancelamento do evento, que tinha o show da Esquadrilha da Fumaça como a principal atração, não foi garantia para que o público de Curitiba e região não pudesse ver os aviões fumaceiros neste fim de semana. Para garantir a alegria do público, a Esquadrilha logo procurou outro local para receber os aviões.

Cancelamento da Revoada Nacional das Velhas Águias

A “Revoada Nacional das Velhas Águias”, que iria acontecer no Aeroclube de Curitiba, em homenagem aos 150 anos de Santos Dumont, foi cancelado. O evento ia reunir mais de 100 aeronaves e diversas atrações aos entusiastas da aviação.

O evento foi cancelado pela CCR Aeroportos porque faltou um alvará. Os organizadores justificam que o documento estava previsto para ser liberado nesta sexta-feira (04).

O Aeroclube também alega que em anos anteriores não era necessário esse alvará e que todo o restante dos documentos já estavam corretos. Em trecho da nota, a escola de aviação conta que realiza a Revoada há 40 anos. Confira aqui a nota completa.

Serviço

Esquadrilha da Fumaça em Pinhais

Endereço: Parque das Águas, em Pinhais

Data: 06 de agosto, sábado, às 16 horas

Você já viu essas??

Como consegue?? Incrível!! Criança de Curitiba deixa famoso apresentador sem palavras!! Homenagem a Santos Dumont Evento com presença da Esquadrilha da Fumaça é cancelado em Curitiba Você faz?? Um simples detalhe pode salvar a sua vida e a daqueles que você ama!!