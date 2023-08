Evento com presença da Esquadrilha da Fumaça é cancelado em Curitiba

Na tarde desta quinta-feira (3), o Aeroclube do Paraná informou que a Revoada das Velhas Águias foi cancelada. O evento estava previsto para acontecer nos dias 4, 5 e 6 de agosto, no Aeroporto do Bacacheri. Além de uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que seria no sábado (05), a ação reuniria mais de 100 aeronaves e entusiastas da aviação de todo o país.

De acordo com o Aeroclube, o evento foi cancelado pela CCR Aeroportos porque faltou um alvará. Os organizadores justificam que o documento estava previsto para ser liberado nesta sexta-feira (04).

O Aeroclube também alega que em anos anteriores não era necessário esse alvará e que todo o restante dos documentos já estavam corretos. Em trecho da nota, a escola de aviação conta que realiza a Revoada há 40 anos. Leia:

“Uma vez mais, e depois de uma breve suspensão em razão da pandemia, o Aeroclube do Paraná se organizou para a realização do evento nesse ano de 2023, confirmando a vinda da Esquadrilha da Fumaça e a realização de uma comemoração em razão dos 150 anos de nascimento do Pai da Aviação, Alberto Santos Dumont. Fato é que durante esses 40 (quarenta) anos as condições legais, regulatórias e contratuais ganharam um grau de complexidade incompatível com as intenções do evento. O que antes era um grande encontro de pilotos e suas aeronaves, celebrando a memória da aviação, tornou-se um evento com várias exigências que implicam em um custo financeiro absolutamente incompatível com a capacidade financeira do Aeroclube do Paraná.”

Por conta do cancelamento, a organização estima o prejuízo de aproximadamente R$ 20 mil, já que todos os serviços e atrações já haviam sido pagos.

Confira nota na íntegra:

Esquadrilha da Fumaça também cancela apresentação em Curitiba?

A agenda da Esquadrilha da Fumaça é independente do Aeroclube do Paraná. Portanto, ainda não se sabe se a apresentação vai acontecer em outro endereço de Curitiba. A Tribuna aguarda retorno da Esquadrilha.

O que diz a CCR, responsável pelo Aeroporto do Bacacheri

Em nota, o Aeroporto do Bacacheri comunicou que a Revoada Nacional das Velhas não pode ser aberto ao público devido à ausência de comprovação de atendimento às exigências previstas e solicitadas aos organizadores. Confira a nota a seguir:

“A decisão foi tomada em virtude da impossibilidade de apresentação completa da documentação necessária para garantir a segurança e o cumprimento das normas vigentes que regem eventos dessa natureza.

Segurança é um valor primordial à aviação. Por isso, o Aeroporto do Bacacheri reafirma o seu compromisso com o bem-estar de todos os seus usuários e da comunidade aeronáutica em geral. Em futuras ocasiões, o aeroporto estará novamente à disposição para sediar o evento com presença de público, desde que sejam cumpridos todos os requisitos exigidos, conforme prevê a legislação vigente, cujo cumprimento é devidamente fiscalizado pelas instituições públicas competentes, tais como Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, por exemplo.”

