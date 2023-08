A notícia sobre o cancelamento do evento “Revoada Nacional das Velhas Águias” ,que tinha em sua programação uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça em Curitiba, neste sábado (05), gerou uma grande incógnita entre o público que estava animado e se preparando para a tão esperada apresentação dos fumaceiros na capital.

A boa notícia é que, segundo a própria Esquadrilha da Fumaça, a prefeitura de Curitiba está avaliando a possibilidade de outro lugar da cidade receber a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, o que ainda não foi confirmado até a manhã desta sexta-feira (04).

Ver essa foto no Instagram

A apresentação da Esquadrilha da Fumaça em Curitiba estava marcada para este sábado, inclusive com uma apresentação completa, segundo explicou o Capitão Aviador André Nery Lima Bezerra em um papo exclusivo com a Tribuna.

A dúvida toda aconteceu por causa do cancelamento da “Revoada Nacional das Velhas Águias”, evento que iria acontecer no Aeroclube de Curitiba, em homenagem aos 150 anos de Santos Dumont. O evento ia reunir mais de 100 aeronaves e diversas atrações aos entusiastas da aviação.

O evento foi cancelado pela CCR Aeroportos porque faltou um alvará. Os organizadores justificam que o documento estava previsto para ser liberado nesta sexta-feira (04).

O Aeroclube também alega que em anos anteriores não era necessário esse alvará e que todo o restante dos documentos já estavam corretos. Em trecho da nota, a escola de aviação conta que realiza a Revoada há 40 anos. Confira aqui a nota completa.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!