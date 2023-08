A Esquadrilha da Fumaça vai estar em Curitiba neste sábado (05), com uma demonstração que vai ser emocionante do começo ao fim. Esse seleto grupo de fumaceiros, como são chamados os pilotos do esquadrilha, realizam impressionantes demonstrações de acrobacias aéreas no Brasil e no exterior. A apresentação em espaço curitibano está marcada para o horário das 16 horas, e os Ases Indomáveis prometem surpreender com rasantes e acrobacias de tirar o fôlego do público que promete lotar o Aeroclube, no bairro Bacacheri. Em um papo exclusivo com a Tribuna, o Capitão Aviador André Nery Lima Bezerra revelou os desafios de voar em formação e realizar acrobacias que tiram o fôlego do público. Ele respondeu: os aviões estão tão perto como parecem mesmo?

A Esquadrilha da Fumaça (EDA) é formada por engenheiros mecânicos e pilotos da Força Aérea Brasileira (FAB), fundada em maio de 1952, quando um instrutor da Escola Aeronáutica do Rio de Janeiro, começou a treinar acrobacias. A ideia era incentivar os cadetes a se tornarem mais confiantes em seus trabalhos e missões. Atualmente a sede da Esquadrilha é na Academia da Força Aérea, na cidade de Pirassununga, interior de São Paulo.

Composta por 12 pilotos altamente treinados e capacitados, a equipe fumaceira tem mais de 4.000 demonstrações realizadas no Brasil e no exterior. Além da equipe composta por pilotos, a Esquadrilha conta com um time de graduados especialistas, responsáveis pela manutenção dos aviões, que são chamados “Anjos da Guarda”. Esses profissionais garantem a segurança, a eficiência e a disponibilidade das aeronaves.

Aliás, os aviões pintados pintados com a cores da bandeira nacional comprovam o amor pela Pátria nos modelos clássicos do T-6 Texan, T-24 Super Fouga Magister, Neiva T-25, Embraer EMB-312, Tucano e o A-29, esse último usado nos dias atuais pelos fumaceiros.

A Tribuna do Paraná conversou com o Capitão Aviador André Nery Lima Bezerra, ala direita extrema da Esquadrilha da Fumaça, e Adjunto da Seção de Comunicação Social. André ingressou na Força Aérea em 2010 na Academia da Força Aérea (AFA), sendo declarado Aspirante-a-Oficial em 2013. Ingressou no EDA em 2021, comandando a aeronave número 6, com mais de 2000 horas de voo.

Capitão Aviador André Nery Lima Bezerra é ala direita extrema da Esquadrilha da Fumaça e bateu um papo exclusivo com a Tribuna. Foto: Divulgação/FAB.

André contou com exclusividade bastidores das apresentações, o imaginário popular que todos os pilotos são o Tom Cruise do filme Top Gun, se vai ter novidade para Curitiba e muito mais. Confira aí!

Tribuna do Paraná – Como você entrou como piloto da Esquadrilha da Fumaça?

Capitão Aviador Bezerra – Eu queria voar. Passei no concurso para a FAB, iniciei como cadete e fiz toda a formação na academia. Fui selecionado para Aviação de Caça, depois instrutor por quatro anos e aí percebi que a Esquadrilha era a oportunidade. É uma seleção muito exclusiva, é a peneira da peneira.

Tribuna – Como funciona o treinamento?

Capitão Aviador Bezerra – Existe a formação do piloto, com vários voos por dia. É aí que se desenvolve a memória muscular das manobras. A formação dura em média seis meses, uns 80 voos, depois o piloto estará pronto para as demonstrações quando se tem média um voo por semana. Todo show é ensaiado, não existe nada improvisado.

Tribuna – Cada cidade tem sua particularidade, prédios ou morros próximos. Como isso é treinado?

Capitão Aviador Bezerra – Tem situações que chegamos um dia antes na cidade para fazer essa observação. É importante estar atento ao relevo, obstáculos, visualização do público, prédios, posição do sol, intensidade e direção do vento. Tem casos que chegamos no dia, que vai ser o caso de Curitiba, aí fazemos o reconhecimento antes da demonstração. Feito o reconhecimento, estamos prontos para fazer a demonstração.

Tribuna – O público tem a sensação que as aeronaves ficam muito próximas uma da outra. É isso mesmo ou ilusão de ótica?

Capitão Aviador Bezerra – Fica muito perto, uns dois metros de distância no máximo. No início da formação dá um receio, mas hoje é natural. A gente aprende a dominar esse risco, não tem nada que você faça mil vezes que não aprenda.

Tribuna – Quando está realizando a manobra, o piloto observa a fumaça?

Capitão Aviador Bezerra – Algumas manobras você consegue perceber a fumaça, outras não. Tem algumas manobras que o piloto só se preocupa em fazer a parte dele, nem nota o avião ao lado. No fim, sai algo harmônico. É preciso confiar muito na sua equipe, digo que somos uma banda, cada um faz a sua parte para o público para deixar o espetáculo bonito.

Tribuna – O público tem um carinho enorme pelos pilotos da Esquadrilha da Fumaça. Existe uma relação de heróis, estilo o filme Top Gun- Ases Indomáveis. Como é isso?

Capitão Aviador Bezerra – O Brasil é um pais carente de heróis, e as pessoas associam a gente assim. Precisamos trabalhar essa mensagem ao contrário, o seu filho precisa olhar para a Esquadrilha como algo possível, ou seja, ele pode ser um da equipe. Queremos que ele olhe para a gente, e saiba que é possível. Todo ano, saem dois e entram dois pilotos, acredite no sonho.

Tribuna – Alguma novidade na demonstração de Curitiba no dia 05 de agosto?

Capitão Aviador Bezerra – Na última vez em Curitiba (2017), devido ao tempo foi uma demonstração baixa, ou seja, com poucas manobras. Com a demonstração completa, usamos o Tucano A-29, o melhor avião na categoria ataque leve do Mundo. Vamos torcer que o tempo esteja bom, digo que é uma experiência única, pois tem cidade que está esperando faz tempo.

Esquadrilha da Fumaça em Curitiba

Quando: 05 de agosto

Local: Aeroclube do Paraná ( Rua Cicero Jaime Bley, s/n -Bacacheri)

Horário:16h

