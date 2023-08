Vinte e um prêmios de R$ 10 mil sorteados pelo programa Nota Paraná, aquele do CPF na Nota, estão para expirar em breve. Segundo a Secretaria estadual da Fazenda (Sefa) os 21 prêmios sorteados pelo Nota Paraná no ano passado ainda não foram resgatados e podem expirar – o prazo para resgate é de 12 meses.

Do total dos prêmios, seis expiram a partir de setembro, três em outubro, quatro em novembro e oito serão cancelados em dezembro. Os consumidores podem consultar o aplicativo ou site do programa para confirmar se foram contemplados com o valor e transferir para a conta cadastrada.

Os contemplados são de 15 cidades: Curitiba (4 ganhadores), Maringá (2), Ponta Grossa (2) e Campo Mourão (2), além de um sorteado de Assis Chateaubriand; Londrina; Pato Bragado; Toledo; Cambé; Três Barras do Paraná; Cascavel; Araucária; Iporã; Morro do Chapéu (BA) e Cornélio Procópio.O sorteio é realizado todos os meses.

O programa distribui R$ 5 milhões em prêmios de R$ 150, R$ 10 mil, R$ 50 mil R$ 100 mil e R$ 1 milhão.

Como garantir o prêmio do Nota Paraná?

Para garantir o recebimento do valor, caso contemplado, o consumidor deve manter os dados cadastrais atualizados, como telefone e bairro, para que possam receber ligações sobre o resultado.

DADOS CADASTRAIS – Atualizar o cadastro é simples. Basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, escolher a aba “MEU PERFIL” e alterar os dados necessários, como telefone, por exemplo. Ao final é preciso clicar em “gravar” para manter atualizado no sistema. Restando dúvidas, o cidadão pode entrar em contato pelo WhatsApp (44) 98831-9499.

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o mesmo site, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay o consumidor precisa estar cadastrado no Nota Paraná e ter concordado com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, é necessário acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em “concordar”.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Empreendimento Shopping de Curitiba anuncia expansão e integração com Parque Barigui Espetáculo no céu Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital Falta de segurança Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”