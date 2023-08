A futura Praça da Araucária, no bairro Vista Alegre, em Curitiba, segue com o planejamento de ser entregue como presente de Natal do prefeito Rafael Greca. No entanto, quem passa pelo local, não percebe grandes mudanças para uma obra que promete aliar acessibilidade, melhorias no trânsito e paisagismo em tão pouco tempo, afinal faltam quatro meses até dezembro.

A reportagem da Tribuna do Paraná esteve no local e observou que o terreno foi roçado e está limpo. No entanto, a evolução para uma estrutura de rampa entre as ruas José Antoniassi e Roberto Barrozo com 220 metros de comprimento em zigue-zague e aramada (com buraquinhos) não se faz presente.

Naturalmente, como o projeto está em fase final de elaboração, a construção de qualquer rampa só virá depois, pois existe a chance de alteração do próprio projeto realizado pelos arquitetos Mauro Magnabosco e Gérson Smal, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

Além da rampa, no projeto existe a elaboração de um belvedere, construção isolada num jardim ou parque de onde se desfrutará de um mirante que promete ser o ponto alto da obra.

“Esse mirante vai proporcionar uma linda imagem com a silhueta da Serra do Mar e do Pico Paraná. Aqui é a melhor visão da cidade nesse sentido. Legal que aqui o visitante vai perceber que a cidade está rodeada de áreas verdes, fora que irá identificar o Centro Cívico com o Museu do Olho”, comentou Mauro Magnabosco, na época do anúncio da novidade para Curitiba.

Outra questão fundamental que não teve alteração até o momento foi o trânsito ou mesmo o deslocamento de pedestres. Nos horários de pico, o trecho é estreito e movimentado, especialmente na rotatória da Rua Jacarezinho, um dos acessos ao bairro Pilarzinho ou mesmo para a Mercês.

Fica a dúvida, será que teremos o Auto de Natal na Praça da Araucária em 2023? “Queremos entregar este espaço como um presente para o Natal” disse Greca em janeiro deste ano.

E aí, prefeitura. A obra vai sair?

De acordo com a nota divulgada pela prefeitura nesta quarta-feira (02), o projeto executivo da Praça da Araucária está em fase final de elaboração, no processo de preparação para o edital de licitação da obra. Com esse trâmite pela frente, fica a dúvida se em um pouco mais de quatro meses, a obra vai estar 100% concluída conforme o plano de Greca. Vale reforçar que a ideia da prefeitura era abrir processo de licitação para a contratação de empresa responsável até o meio do ano, com prazo de cinco a seis meses de conclusão da obra. A partir disso, o planejamento está atrasado.

