Com um projeto aliando acessibilidade, melhorias no trânsito e paisagismo, Curitiba vai ter uma nova praça em 2023. A obra em um terreno baldio localizado no bairro Vista Alegre ainda não começou, mas promete ser um local para contemplar a Serra do Mar e o Pico Paraná, com um mirante como atração principal. Com o nome definido, a Praça da Araucária virou o xodó das obras do prefeito Rafael Greca, que promete entregar o espaço como presente de aniversário para Curitiba, nos seus 330 anos. Veja fotos do local abaixo!

Local movimentado

Quem está acostumado a passar pela região sabe bem a dificuldade de se transitar por ali. Seja de carro, ônibus ou a pé, o trecho é estreito e movimentado. Próximo da rotatória da Rua Jacarezinho, um dos acessos ao bairro Pilarzinho ou mesmo para a Mercês, é preciso redobrar o cuidado.

Pela Rua Doutor Roberto Barrozo, rumo ao Centro, uma área de aproximadamente 4 mil m² sempre chamou a atenção, pois na calçada é possível ter uma visão privilegiada de Curitiba. Em dias ensolarados, é fácil encontrar um pedestre ou um motorista parando o carro para fazer uma selfie. Apesar do encanto, esse terreno estava abandonado, e gerava preocupação aos pedestres devido a assaltos e furtos. Aliás, a Rua Rosa Saporski termina em uma pequena viela sem saída.

Outra questão fundamental para a revitalização do trecho foram os pedidos por parte da população, devido à dificuldade de acesso para quem reside na Rua José Antoniassi, via que vai desembocar na rotatória da Rua Jacarezinho. Por ser um baixada, as pessoas precisam subir uma espécie de ladeira ou mesmo subir uma escada rumo a Roberto Barrozo.

Projeto

O projeto é assinado em conjunto com os arquitetos Mauro Magnabosco e Gérson Smal, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Segundo Mauro, o projeto surgiu no Ippuc, após sugestões e pedidos dos moradores.

“A ideia saiu de dentro do Ippuc devido a pedidos da população, muito em questão da acessibilidade e da própria movimentação dos veículos. Curitiba tem uma relação muito grande com o transporte público, e qualquer interferência é muito analisada. É um projeto que faz a ligação da Jacarezinho com o Pilarzinho, e esse terreno ficou no meio disso. Resolvemos dar um tratamento paisagístico e fortalecer a acessibilidade, pois o pessoal que fica lá embaixo (na Rua José Antoniassi), e que tem dificuldades de locomoção vai conseguir subir com facilidade agora”, diz Mauro, 70 anos e com 43 deles no Ippuc.

Fotos: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Rampa e Belvedere

A estrutura da rampa será implantada com o aproveitamento da topografia do local que apresenta desnível de cerca de 10 metros entre as ruas José Antoniassi e Roberto Barrozo. Para fazer o acesso, a prefeitura irá aproveitar a experiência utilizada em dois pontos turísticos do município, a Ópera de Arame e o Parque Tanguá. A rampa com 220 metros de comprimentos em zigue-zague e aramada (com buraquinhos), com possibilidade de seguir para os degraus, tendo 8% de declive.

“Fazer uma rampa nesse porcentual de 8% é muito pior, pois ela precisa ser maior. Falo que um projeto não se faz sozinho, pois é pensado em vários fatores. É um conjunto que vai favorecer a comunidade, pois um terreno baldio desse é inseguro. Vai reforçar a segurança da região com um paisagismo diferenciado”, confidenciou o arquiteto.

Se a rampa vai proporcionar um auxílio para a comunidade, a certeza que o visual vai ser um dos mais bonitos da cidade. Um belvedere, construção isolada num jardim ou parque de onde se desfruta de um mirante promete ser o ponto alto da obra.

“Esse mirante vai proporcionar uma linda imagem com a silhueta da Serra do Mar e do Pico Paraná. Aqui é a melhor visão da cidade nesse sentido. Legal que aqui o visitante vai perceber que a cidade está rodeada de áreas verdes, fora que irá identificar o Centro Cívico com o Museu do Olho”, elogiou Mauro.

Auto de Natal

A Praça da Araucária será custeada com recursos do próprio município e terá suporte da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) para sua implantação. A prefeitura vai abrir processo de licitação para a contratação de empresa responsável, que deve ser conhecida até o meio do ano, com prazo de cinco a seis meses de conclusão da obra.

Com a possibilidade de ter o novo espaço na época do Natal, o arquiteto confidenciou que o prefeito Rafael Greca sonha em inaugurar a praça com uma grande apresentação no belvedere. “A ideia do prefeito é entregar como presente de Natal para Curitiba para os 330 anos da cidade. Está no radar de obras, e imagino uma árvore de Natal aqui, com o prefeito fazendo um Auto de Natal”, confessou o experiente arquiteto.

