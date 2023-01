Gustnado. Isso mesmo. Não é erro de digitação. Trata-se de um fenômeno registrado em Guarapuava, na região Sul do Paraná, na última terça-feira (17). Gustnado é a junção de “gust”, que significa rajada em inglês com a palavra tornado.

Vídeos que circulam pela internet mostram como foi o fenômeno, que chegou a arrancar telhas de casas, além de causar estouro na rede elétrica da cidade.

Segundo a Meteorologista Lídia Luisa Mota de Pontes, do Simepar, Gustnados são rodamoinhos de ventos fortes que estão associados às frentes e rajadas causadas por tempestades. “Eles ocorrem por conta das correntes descendentes das nuvens de tempestades, o que o diferencia da formação de um tornado. Apesar de serem comumente confundidos com tornados, outra característica que o diferencia é a formação de uma nuvem funil presente nos tornados e que não se configura nos gustnados, pois neste caso o rodamoinho de vendo não toca a nuvem”, explicou a meteorologista.

Gustnados têm poder de destruição?

Segundo a especialista o gustnado causa menos danos se comparados aos tornados tracicionais. Porém, como se pode ser no vídeo, o fenômeno tem poder de levantar telhas e causar destruição em rede elétrica.

Tempestade em Curitiba

No mesmo momento em que o gustnado atingia Guarapuava, Curitiba estava sofrendo com um temporal. Houve registros de alagamentos, quedas de árvores e mais problemas causados pela chuva. Para esta quarta0-feira Curitiba segue com risco de temporal. Veja a previsão do tempo para Curitiba.

