O Paraná vai receber, através do Porto de Paranaguá, neste sábado (21), três embarcações da esquadra da Marinha do Brasil para visitação pública gratuita. A população terá a chance de conhecer o Navio Doca Multipropósito “Bahia” (G40), a Fragata “Liberal” (F43) e a Fragata “Defensora” (F41).

A presença das embarcações no litoral do Paraná faz parte das atividades da operação denominada Aspirantex 2023. As embarcações da Marinha saíram do Rio de Janeiro no último dia 16 de janeiro.

Fragata Defensora F41 estará disponível para visitação neste sábado do Porto de Paranaguá. Foto: Reprodução.

Visitação aos navios da Marinha

O acesso será liberado pelo edifício Dom Pedro II, sede operacional do Porto de Paranaguá, por ordem de chegada. É necessário apresentar documento oficial com foto e número do CPF. As crianças devem apresentar o RG e a visitação ficará aberta das 13h às 19h.

Por questão de segurança, o acesso ao cais deve ser feito com calçados fechados e sem salto. Os visitantes devem respeitar a sinalização disposta entre o prédio e as embarcações.

Transporte de tropas, veículos e helicópteros!

Navio G40 foi projetado para transportar, além das tropas, veículos e até helicópteros. Foto: Divulgação.

De acordo com informações da Capitania dos Portos do Paraná, o navio G40 foi projetado para transportar, além das tropas, veículos e até helicópteros. A embarcação atua em grandes áreas oceânicas e na proteção de plataformas marítimas de petróleo.

Já o F-41 é o segundo navio batizado com esse nome na Marinha do Brasil. O primeiro foi a corveta “Defensora”, construída em 1828. O F-43 é o quarto navio com esse nome. As fragatas atuam como “Navios-Escolta” em patrulhas pelas águas do País.

