Uma carga inusitada chegou ao Porto de Paranaguá nesta terça-feira (15): trinta tanques blindados de guerra. Vindos dos Estados Unidos, os veículos foram doados pelo país norte-americano ao Exército Brasileiro e vieram de Galveston, no Texas. Os tanques, que são usados, serão reaproveitados para ações de treinamento de combate e defesa.

Os tanques são do modelo M577 A2, como motor diesel de 212HP e visão noturna. Por ser bastante versátil, eles podem ser adaptados virarem ambulância, central de tiros ou de comunicações.

O desembarque dos carros de guerra agitou o porto já às 9 horas da manhã. Afinal, não é todo o dia em que tanques de guerra desembarcam em Paranaguá. “É uma movimentação diferente, planejada pensando no trajeto completo, até o destino final”, explicou o diretor de Operações da Portos Paraná, Luiz Teixeira. Para receber os tanques, uma operação especial foi organizada com representantes do Comando da 5ª Militar e das empresas Marcon Logística Portuária e Portos do Paraná.

Para chegar até Curitiba nesta quarta-feira (16), a carga será transportada em 15 carretas especiais, que farão o trajeto via BR-277. Ao chegar na capital, os tanques serão desmontados, revisados e modernizados de acordo com os padrões das Forças Armadas Brasileiras.

Não é a primeira remessa

Apesar de pouco comum, não é a primeira vez que tanques dos Estados Unidos chegam ao Porto de Paranaguá. 96 tanques foram recebidos em outubro de 2018 e mais outros 52 veículos blindados em setembro de 2016. A doação de equipamentos de guerra tem sido uma prática comum dos Estados Unidos, que costuma doar veículos usados para nações amigas, que fazem a restauração e modernização das peças.