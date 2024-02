Caoa Chery lança Tiggo 2025 e reposiciona valores

A Caoa Chery apresenta sua Linha 2025 para os modelos da família Tiggo produzidos no Brasil e traz como novidade o reposicionamento de preços que ultrapassa 7%.

Neste mês de janeiro, a Caoa Montadora iniciou o segundo turno de produção em sua fábrica de Anápolis (GO) com um incremento de centenas de novos colaboradores, além de um aumento substancial da capacidade produtiva da planta. Como consequência do ganho de escala e produtividade, os custos de produção por unidade atingiram uma nova situação, permitindo o reposicionamento da tabela de preços dos SUV’s.

A Caoa Chery, em respeito ao consumidor, oferece toda linha 2025 produzida no Brasil com um novo posicionamento de preços.

O modelo de entrada Tiggo 5x Sport passa a custar R$ 114.990,00. Nas demais versões, Tiggo 5x PRO e Tiggo 5x PRO Hybrid Max Drive, os preços sugeridos são a partir de R$ 129.990,00 e R$ 144.990,00, respectivamente.

Os clientes PcD também podem adquirir o Tiggo 5x Sport por R$ 100.830,38, valor que inclui os descontos e isenções que são direitos da categoria. Para esse público, a marca oferece um atendimento personalizado e exclusivo em toda sua Rede de Concessionárias.

Os utilitários esportivos Tiggo 7 PRO Max Drive e Tiggo 7 PRO Hybrid Max Drive têm valor a partir de R$ 169.990,00, para ambas versões.

Por fim, o SUV Tiggo 8 Max Drive, de 7 lugares, com motorização 1.6 Turbo à combustão, também foi reposicionado e conta com preço de R$ 179.990,00.

Toda linha de SUV’s reposicionada já chega como 2025 e seus novos preços já estão em vigor a partir de hoje em toda a rede de concessionárias da marca no País. Os modelos continuam com a mesma lista de equipamentos de série que conta com importantes itens de segurança, tecnologia e conforto.