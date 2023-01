O tempo em Curitiba e região ainda deve permanecer instável nesta quarta-feira (18), sem mudanças em relação aos últimos dias. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), seguem as previsões de pancadas isoladas de chuva na capital, no período da tarde. Há risco de temporais rápidos.

De acordo com o Simepar, a sensação de tempo quente e abafado segue prevalecendo em Curitiba. A umidade presente no ar contribui para isso. Segundo a meteorologia, a temperatura máxima prevista para Curitiba deve girar em torno dos 26º C, com mínimas perto dos 19º C.

LEIA TAMBÉM:

>> Calor atrai forte temporal em Curitiba, que provoca novos alagamentos

>> Estações-tubo de Curitiba são desativadas para obras do eixo Sul do Ligeirão Norte-Sul

Nas praias do Paraná, o céu deve estar bastante encoberto de nuvens nesta quarta. Embora a instabilidade esteja presente, as chuvas tendem a ser mais fracas no Litoral. A máxima prevista para a região é de 27º C.

Nas demais regiões do Estado também não deve haver muitas alterações nas condições atmosféricas. Nesta quarta-feira, de acordo com o Simepar, “continua bastante abafado em todos os setores, e a partir da tarde áreas de instabilidade se intensificam e produzem pancadas de chuva localizadas e rápidas. Não se descarta ocorrência de tempestades”, explicou o instituto.

Veja que incrível