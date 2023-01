Obras do Ligeirão Norte-Sul impactam na rotina de usuários do transporte coletivo de Curitiba que pegam ônibus no Água Verde, a partir desta semana. Isso acontece porque dois conjuntos de estações-tubo do bairro vão ser desativados, para que os trabalhos na região possam ser realizados. O Ligeirão Norte-Sul terá seu itinerário ampliado e vai ligar os terminais Santa Cândida e Pinheirinho

Com o avanço das obras do eixo Sul já foram desativadas, na segunda-feira (16), as estações-tubo Sebastião Paraná, em ambos os sentidos. Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), na próxima quarta-feira (18) será a vez da estação Petit Carneiro ser interditada, também nos dois sentidos.

A orientação aos usuários é para que utilizem as estações mais próximas. No caso da Sebastião Paraná, as estações mais próximas são D.Pedro I e Vital Brasil. No caso da Petit Carneiro, são as estações Silva Jardim e D. Pedro I.

As linhas que terão o trajeto alterado são 202-Cabral/C.Raso; 203-Sta Cândida/C. Raso e 603-Pinheirinho/Rui Barbosa. Foram colocados cartazes nos ônibus com informações sobre a mudança.

Ligeirão Norte-Sul

A obra para ampliar o trajeto do ligeirão Norte-Sul vai da Praça do Japão, no Água Verde, até o Terminal do Pinheirinho, e abrange 26 estações-tubo que estão sendo remodeladas e desalinhadas, em lotes de obras.

Já foram requalificadas e voltaram a operar 16 estações estações-tubo: Dom Pedro I, José Bettega, Ouro Verde, Morretes, Silva Jardim, Hospital do Trabalhador, Vital Brasil e Carlos Dietzsch, todas nos dois sentidos. Além da Sebastião Paraná e da Petit Carneiro, estão em obras as estações Itajubá, Santa Regina e Pedro Gusso.

Enquanto as estações são desativadas para serem remodeladas, desalinhadas e o pavimento alargado e requalificado, as estações subsequentes permanecem funcionando normalmente.

Menor tempo de viagem

De acordo com as Urbs, as obras permitirão tornar mais rápida a viagem dos passageiros que fizerem a rota completa do Ligeirão Norte-Sul. Hoje, o Ligeirão parte do Terminal Santa Cândida e vai até a região da Praça do Japão, no Água Verde.

Após a conclusão das obras, a rota será estendida até o Pinheirinho e o tempo de viagem que hoje é de 66 minutos será feito em 50 minutos, ou seja, um ganho de 16 minutos por viagem.

