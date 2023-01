Noventa anos levando o nome do Paraná para todos os lugares do Brasil. A Cristaleria Raiar da Aurora, fundada na década de 1930, é especialista na arte milenar de confeccionar vidros. Com métodos artesanais e priorizando o 100% reciclado, a empresa orgulha-se de estar entre as pioneiras na produção de artigos que remetem lembranças familiares tais como baleiros, jarros e compotas.

A Cristaleria Raiar da Aurora foi fundada em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, por Victorio João Brunor, um visionário para a época. No início, produzia frascos para remédios e vidros para conserva. Era uma fábrica pequena e, com a procura pelo material na 2ª Guerra Mundial, Victorio se associou a Walter Becker, transferindo a produção para o atual endereço, no bairro Abranches, nas proximidades da Ópera de Arame e Pedreira Paulo Leminski.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Dentro da fábrica são aproximadamente 70 funcionários. Vidreiros profissionais que moldam manualmente os itens que são vendidos para grandes redes de decoração, fábricas de bebidas ou, inclusive, no comércio. Anexo à fábrica, existe a loja que o cliente “comum” pode realizar a compra. Aliás, o leitor da Tribuna do Paraná tem desconto de 10% nos tradicionais baleiros confeccionados pela cristaleria.

Alguma das peças produzidas lá usam a técnica do assopro para moldar as peças. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

O trabalho é pesado, mas feito com mãos e assopros de pessoas que levam a Cristaleria Raiar da Aurora para dentro de casa. João da Silva, 59 anos, 44 de empresa, tem filho, irmãos e cunhado no dia a dia da firma. “Comecei aos 14 anos, vou completar 45 anos de Raiar da Aurora. Não sei nem preencher um currículo para outra empresa. Eu devo obrigação, pois eu cheguei sem nada e hoje sou um vencedor. Só gratidão aos donos”, disse João, que está atualmente na produção de copos, fruteiras, saladeiras, jarros, garrafões e vasos que são artigos produzidos manualmente.

Forno a 1500° graus

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Para chegar aos mais de 60 itens no catálogo, o processo inicia com a lavagem das garrafas que chegam via cooperativas. O interessante que embalagens com a cor verde, azul ou rosa não podem ser utilizados, pois prejudicariam o forno que fica ligado em temperatura de 1500°graus, ou seja, somente a garrafa transparente é usada.

“Vem de cooperativas, onde é separado os metais e plástico. Depois da lavagem, vai para o trator e forno. O dia a dia na fábrica depende dos contratos que temos, hoje temos uma ótima relação com grandes empresas de decoração como a Tok&Stok, Cassol, Camicado, Balaroti e Boticário. Somos uma empresa familiar, 100% reciclado e temos orgulho da história”, comentou Hellen Bittencourt, responsável pelo comercial da Cristaleria Raiar da Aurora.

Depois de passar pela fundição, processo de colocar o metal líquido em um molde, que contém uma cavidade para que depois se resfrie e solidifique, há a separação para cada produto. Uma das atrações dentro da fábrica é a utilização da técnica milenar do sopro. Nela, um profissional retira uma bola de vidro do forno e, com uma barra de ferro na palma das mãos, vai moldando até que o material ganhe forma.

. João da Silva, 59 anos, 44 de empresa, tem filho, irmãos e cunhado no dia a dia da firma. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Para obter o resultado desejado, com riqueza de detalhes, é necessário soprar enquanto o vidro é modelado. Como é quase impossível encontrar pessoas que dominem essa etapa, esse funcionário tem moral na empresa. O bom exemplo é o Sebastião Martins, 53 anos, e 32 anos de empresa. Chega a fazer 20 garrafas por hora, ou seja, mais de 100 por dia. “ Eu era auxiliar de produção quando entrei. Cada uma tem sua função, é dom mesmo. Aqui não tem preguiça e precisa ser decidido, não tem aquela de talvez. Existe um rodízio na atividade na praça de produção, e tem coisas que não consigo fazer “, comentou Sebastião.

Baleiro é o carro chefe

Baleiros são carro chefe da cristaleria e a notícia boa é que leitor da Tribuna tem 10% de desconto, segundo a fábrica. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Dentro da Cristaleria Raiar da Aurora, um setor é considerado ainda um carro chefe. O baleiro é sem dúvida um produto que faz recordar a infância. São vidros acoplados (gomos) e fechados com tampa de metal. Mercearias e botequins costumam rechear com balas que é um verdadeiro prazer para as crianças.

Vilmar Adilson Chequin, 62 anos, 18 anos de empresa, é o encarregado pelo setor de montagem de baleiros. Nas suas mãos tem a responsabilidade de unir os gomos como um artista. “ Eu quando era criança, o meu pai tinha um bar e enchia o baleiro de doces. Fico emocionado quando vejo baleiros na televisão ou mesmo nos estabelecimentos que passou na minha mão. A gente se sente importante”, brincou Vilmar.

