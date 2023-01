A Justiça complicou ainda mais a vida de Nilson Pedro dos Santos, motorista de caminhão que no sábado (14), causou estragos por vários bairros de Curitiba. O juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A mudança na forma da detenção ocorreu após a audiência de custódia de Nilson na segunda-feira (16). O pedido foi apresentado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), e assim o caminhoneiro deve ficar preso até a conclusão de inquérito policial, ou até nova decisão judicial. O inquérito deve ser finalizado em até oito dias.

Confissão e pedido de perdão

Antes de seguir para a audiência de custódia, Nilson chegou a conversar com os jornalistas que o esperavam na saída da Delegacia de Delitos de Trânsito. “Tinha dois rapazes em cima do caminhão e ali pela carga horária a gente tinha usado algumas substâncias. Tinha usado rebite e estava trabalhando há três dias. Eu peço perdão a todas as famílias que estiveram envolvidas, mas eles não sabem que é uma doença do mundo do caminhoneiro “, disse o homem de 35 anos. Relembre aqui o que o motorista disse ao delegado e seus motivos.

