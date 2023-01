“Foi muito assustador, cena de filme. Essa é a sensação. De você estar num trilho e não ter tempo de fazer nada, e o trem aparece na tua frente assim, com toda a velocidade”, assim definiu Luciana Ferreira, corretora de imóveis que teve um sábado (14) que dificilmente vai esquecer. Ela foi uma das vítimas do motorista Nilson Pedro dos Santos, responsável pela condução do caminhão que provocou diversos estragos, em Curitiba. No total, foram 12 veículos prejudicados.

A corretora saía da garagem de casa no bairro Portão, quando percebeu que um caminhão entrou na contramão na canaleta exclusiva para ônibus e atingiu o veículo em que ela estava. Luciana teve escoriações pelo corpo causadas pela abertura do airbag do carro. Ela precisou ser levada a em um hospital e depois foi liberada.

“Entrei na República Argentina e dei de cara, na minha frente, um caminhão em altíssima velocidade carregando tudo. A única coisa que eu pensei no momento, que foi tão rápido, foi tentar jogar para a calçada o carro, para tentar desviar. Foi o que eu fiz e por isso eu acho que eu não fui arrastada por ele”, disse a corretora em entrevista para a RPC. Além da situação de Luciana, outros vídeos foram registrados por outras pessoas. (Ver aqui mais imagens)

Uso de rebite e álcool

Nilson foi autuado por tentativa de homicídio, direção sob efeito de substância entorpecente, direção perigosa e omissão de socorro, conforme a delegada Vanessa Alice. Por conta da somatória de uma possível punição, não dá direito a pagamento de fiança para ser solto da Delegacia de Delitos de Trânsito da Polícia Civil.

Em depoimento, o motorista do caminhão confessou ter feito uso de rebite (droga sintética) e ter bebido cerveja antes de viajar de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais para Curitiba.” Ele parou em Ponta Grossa, em um posto de combustíveis por volta das 22h de sexta (13), onde fez uso de rebite. Eu perguntei se seria cocaína, e aí ele falou, “é, rebite, cocaína, cocaína, rebite.” Então ele não deu a entender se era a mesma coisa ou uso dos dois, não deu para ficar muito claro. E ingeriu duas garrafas de cerveja”, afirmou a delegada.

Niki Petterson, advogado de defesa de Nilson disse à RPC que o cliente homem usou drogas para tentar terminar a viagem, pois estava acordado há muitas horas. Reforçou que ele não teve intenção de machucar ninguém. O motorista chegou a comentar momentos após ser detido pela Polícia Militar, que estava sendo perseguido por outras pessoas.

Um inquérito foi aberto para investigar o caso, com prazo de 10 dias para ser concluído.

