O saldo de destruição provocado por um motorista de caminhão nesta manhã de sábado (14), em Curitiba ainda não foi contabilizado pelas autoridades. No entanto, em imagens que circulam nas redes sociais, é possível perceber que o estrago poderia ser fatal.

Nos vídeos, o caminhão avança por vários bairros da capital paranaense, e por onda passa, sinais de destruição e medo. O condutor foi identificado como Nilson Pedro dos Santos, e foi preso e encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

Confira nas imagens abaixo, trechos do caminhão desgovernado em Curitiba.

O motorista veio de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, com uma carga de cerveja. No caminho, já na BR-277, o produto foi caindo do caminhão. Já em Curitiba, passou pelo Parque Barigui, seguiu pela Avenida Mário Tourinho, no bairro Seminário, passou pelo chafariz dos Anjos (Fonte de Jerusalém), e seguiu pela República Argentina, no bairro Portão, onde entrou pela via exclusiva dos biarticulados (canaleta).

Na sequencia, entrou na Rua Pedro Gusso, no bairro Capão Raso e passou pela João Bettega. Só parou na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) devido a problemas mecânicos no caminhão. Segundo a Polícia Militar, o condutor estava dirigindo sob efeitos de álcool e drogas.

Motorista pode responder por homicídio tentado

Em nota, a Polícia Civil disse na tarde deste sábado (14) que investiga o caso. Ao menos 12 veículos foram atingidos na região de Curitiba. O condutor, um homem de 35 anos, foi preso.

De acordo com investigações, o veículo estava em alta velocidade e atingiu diversos veículos pelo caminho. Os danos foram causados também no decorrer da BR-277 e em Ponta Grossa. Ao longo do caminho, diversas cargas foram despejadas na pista.

A Polícia Civil informou que segue investigando o caso e realizando as diligências cabíveis a fim de estabelecer a dinâmica do fato. O homem poderá responder pelos crimes de homicídio tentado, dirigir sob efeito de substância entorpecente, direção perigosa e omissão de socorro.

