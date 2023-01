Um motorista de caminhão provocou uma enorme confusão nesta manhã de sábado (14), em Curitiba. Vindo de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, com uma carga de cerveja, o condutor teria batido em 12 veículos antes de ser parado por policiais na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Não se tem informações de pessoas feridas com gravidade.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), o condutor começou com a onda de acidentes na entrada da BR-277, no bairro Seminário. Ele teria passado em alta velocidade pela via exclusiva dos ônibus biarticulados (canaleta) nas proximidades do terminal do bairro Portão. Por onde passava, colidia em veículos, tanto carros como motos e até com um ônibus.

Segundo relatos, no percurso de Ponta Grossa para Curitiba, a carga de cerveja foi caindo do caminhão e ficando na estrada.

Abordagem policial

Com a Polícia Militar (PM), Guarda Municipal (GM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem para prendê-lo foi no bairro Vila Barigui, na CIC. No primeiro contato com as autoridades, o motorista não explicou os motivos que teria provocado a confusão.

Motorista pode responder por homicídio tentado

Em nota, a Polícia Civil disse na tarde deste sábado (14) que investiga o caso. Ao menos 12 veículos foram atingidos na região de Curitiba. O condutor, um homem de 35 anos, foi preso.

De acordo com investigações, o veículo estava em alta velocidade e atingiu diversos veículos pelo caminho. Os danos foram causados também no decorrer da BR-277 e em Ponta Grossa. Ao longo do caminho, diversas cargas foram despejadas na pista.

A Polícia Civil informou que segue investigando o caso e realizando as diligências cabíveis a fim de estabelecer a dinâmica do fato. O homem poderá responder pelos crimes de homicídio tentado, dirigir sob efeito de substância entorpecente, direção perigosa e omissão de socorro.

