Enquanto as obras de contenção das encostas seguem em ritmo lento na BR-277, na região de Morretes, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) voltam a adotar uma medida paliativa para tentar reduzir os imensos engarrafamentos na rodovia que liga Curitiba ao Litoral.

Valendo desde o início da tarde desta sexta-feira (13), a restrição de tráfego de veículos pesados na BR-277, na Serra do Mar, será adotada em todos os finais de semana de janeiro.

LEIA TAMBÉM:

>> Mulher é assassinada em cemitério de Curitiba na véspera da sexta feira 13

>> Google homenageia curitibana Enedina Alves Marques, primeira engenheira a se formar na UFPR

Pela nova programação, veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, entre outros, não poderão circular na rodovia entre o km 30 (viaduto de Morretes) e o km 60 (antiga praça de pedágio) em horários e sentidos específicos. Às sextas-feiras, o bloqueio ocorre no sentido Paranaguá, na descida da serra, das 14h à meia-noite. Já aos domingos, também das 14h à meia-noite, e nas segundas-feiras, das 6h ao meio-dia, a restrição de tráfego acontece no sentido Curitiba.

Enquanto isso, os transtornos causados pela demora das obras continuam a incomodar os motoristas que utilizam a rodovia. De acordo com o DER-PR, o congestionamento causado pelo estreitamento da pista na altura do km 42, chegava a 14 quilômetros de extensão no início da tarde desta sexta-feira, no sentido Litoral. Já quem subia a serra encontrava uma fila de 5 quilômetros.

Veja que incrível!