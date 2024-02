As bandas de pagode Menos é Mais e Atitude 67 farão um show em Curitiba no dia 26 de abril, na Live Curitiba, localizada no bairro Novo Mundo. Os ingressos já estão disponíveis para venda no Disk Ingressos e custam entre R$ 80 e R$ 160.

A previsão de abertura dos portões é 21 horas. Já os shows deverão começar a partir da meia-noite.

Com letras sobre amores perdidos, saudades e superações, o grupo Menos é Mais promete contagiar o público e deverá apresentar hits como “Melhor eu ir”, “Lapada dela” e “Vai me dando corda”.

Além disso, o grupo Atitude 67 também promete muito energia positiva. Com músicas autorais e feats com artistas, como Thiaguinho, Mumuzinho, Ivete Sangalo, a banda apresentará canções atuais e também as os hits bastante conhecidos: “Cerveja de Garrafa” e “Saideira”.

Menos é Mais e Atitude 67 em Curitiba

Data: 26 de abril de 2024

Horário: portões abrirão às 21 horas

Local: Live Curitiba – Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo, Curitiba

Ingressos: a partir de R$ 80 + taxas do site

