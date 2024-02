Um dos maiores festivais de artes cênicas do Brasil, o Festival de Curitiba divulgou programação oficial da 32ª edição, que conta com teatro, música, humor, dança, oficinas e shows. O evento ocorre de 25 de março a 7 de abril.

Com cerca de 300 atrações, reunindo estreias nacionais, espetáculos premiados e aclamados pelo público, os ingressos do Festival começam a ser vendidos nesta terça-feira (06), pelo site oficial do evento e na bilheteria física no ParkShoppingBarigüi (piso térreo).

“Temos a proposta de produzir um ‘Festival para Todos’, que abrace todos os tipos de públicos, idades, com acessibilidade, diferentes gêneros e estilos artísticos, mantendo boa parte da programação de forma gratuita e plural, promovendo assim, por meio da arte, a economia criativa e o turismo de Curitiba e região”, explica o diretor do Festival de Curitiba, Leandro Knopfholz.

+ Leia mais: Palácio no centro de Curitiba passará por mega revitalização de R$ 9 milhões

A edição conta com nomes conhecidos do universo artístico, como Marco Nanini, Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros, Patricya Travassos, Eduardo Moscovis, Bete Coelho, Georgette Fadel, Luís Melo, Clayton Nascimento, Ranieri Gonzales, Renata Carvalho, Kiko Mascarenhas, Cássia Damasceno, participação de grupos como Galpão e Magiluth, direção de Gerald Thomas, Fábio Porchat, Deborah Colker, Giovana Soar, Daniela Thomas, performances de Alessandra Maestrini, Danilo Gentili, Ed Gama, Nany People, entre outros.

Confira as novidades da 32ª edição do Festival de Curitiba e a programação

O evento contempla diferentes mostras que acontecem em vários espaços de Curitiba durante todos os dias do festival. Confira a programação de cada uma delas:

Programação da Mostra Lucia Camargo

Seguem na curadoria da Mostra Lucia Camargo, pelo segundo ano consecutivo, a produtora e pesquisadora Daniele Sampaio, a atriz e diretora Giovana Soar e o dramaturgo e crítico teatral Patrick Pessoa, que selecionaram 22 espetáculos que representam a diversidade do atual cenário do teatro nacional.

Estarão em cartaz no Guairão: “Traidor”, escrita por Gerald Thomas para Marco Nanini, em que o personagem conduz o espectador por uma espécie de fluxo de sua consciência; “Agora É Que São Elas”, com direção e texto de Fábio Porchat, em que as atrizes e comediantes Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco extrapolam a questão de gênero e se transformam em 20 personagens protagonistas de esquetes; “DUETOS, A Comédia de Peter Quilter”, peça encenada em mais de 20 países, com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis; “Sagração”, que adiciona sons e ritmos brasileiros à partitura de Igor Stravinsky e conta com a energia, vigor e originalidade da linguagem da premiada companhia.

+ Leia mais: Provas de corrupção envolvendo Ademar Traiano voltam a ficar sob sigilo

Já o palco do Guairinha recebe “Mutações”, com Luís Melo, em uma investigação sensível do caos contemporâneo a partir de múltiplas linguagens; “Cabaré Coragem”, que leva o público em uma atmosfera engraçada e delirante e os artistas dançam, cantam; “Tatuagem”, adaptação do longa-metragem contemplado com o Kikito de melhor filme; “O Fantasma de Friedrich”, da produtora Bife Seco, de Curitiba, em uma obra em parceria com o maestro e compositor Enzo Veiga, mestre em teatro musical pela New York University.

No Teatro da Reitoria, o espetáculo “Ana Lívia”, com texto de Caetano Galindo, que marca a volta da atriz Bete Coelho; “Azira’i”, com quatro indicações ao Prêmio Shell, que aborda a relação entre uma filha e sua mãe; e o Corpo de Dança do Amazonas com “TA | Sobre Ser Grande”, trazendo um dos mais respeitados grupos de dança do Norte do país; drama musical “O Que Nos Mantém Vivos?”, indicado ao Shell de Melhor Direção e ao APCA de Melhor Espetáculo.

O SESC da Esquina recebe “Macacos”, que trata sobre a urgência da vida negra no Brasil e que traz o ator Clayton Nascimento junto aos prêmios Shell e APCA por sua atuação; além do musical “Leci Brandão – Na Palma da Mão”, que conta a trajetória de uma das maiores artistas brasileiras.

Já o Teatro Paiol será o local do teatro documentário de “Meretrizes”, que resulta de um trabalho de quase um ano com dezenas de profissionais do sexo, mesclando teatro e piano ao vivo; e o contemporâneo “Minifesto Transpofágico”, que já circulou por nove países, em que a atriz, diretora e ativista Renata Carvalho faz questionamentos de como as pessoas enxergam o corpo travesti.

+ Leia mais: Catracas serão instaladas no Jardim Botânico de Curitiba. Vai ter que pagar?

No Teatro Zé Maria, a dramédia “Meu Corpo Está Aqui”, um espetáculo baseado nas experiências pessoais de atrizes e atores PCDs; o contemporâneo “Todas as Coisas Maravilhosas”, que celebra os 40 anos de carreira do ator Kiko Mascarenhas; o drama musical manauara “Cabaré Chinelo”, sucesso que traz relevância política ao falar da outra face da belle époque no Amazonas; e a estreia nacional de “Três Luzes”, monólogo com Cássia Damasceno, escrito pela atriz e o cineasta Aristeu Araújo.

Ainda, na Mostra Lucia Camargo, os espetáculos “Apenas O Fim do Mundo”, do Grupo Magiluth, será encenado no Palácio Garibaldi; e a performance-ritual “ÜHPÜ”, no Museu Paranaense, em uma transmutação corporal concebido a partir de experiências xamânicas com os indígenas Ye’pá Mahsã (Tukano) e Huni Kuin.

Programação da Mostra Fringe

Com parte de sua programação gratuita e acessível a todos os públicos, a mostra ocupa teatros, praças, parques e ruas de Curitiba e Região Metropolitana, com mais de 285 espetáculos, produzidos por aproximadamente 1800 artistas e técnicos vindos de 12 estados do Brasil e de outros países, como Argentina, Peru, Chile e Bolívia, sendo 38 deles apresentados de forma gratuita.

O Fringe é uma mostra que não passa pela curadoria do Festival, pois companhias de teatro, circo, música, dança e outras vertentes artísticas participam por meio de cadastro voluntário. Neste ano, o Fringe contará com atrações vindas de todas as cinco regiões do Brasil e promoverá a sua segunda edição da “Rodada de Conexões”, que reúne e aproxima curadores e programadores de festivais e salas de teatro de todo o Brasil.

Novidade de 2024: Mostra Temporada de Musicais

Novidade na 32ª edição do Festival de Curitiba, a “Mostra Temporada de Musicais” ocupará o Teatro Positivo com quatro grandes montagens. Entre algumas das atrações já confirmadas, estão os sucessos “Ney Matogrosso – Homem com H – O Musical”, espetáculo com texto de Emílio Boechat e Marília Toledo, que homenageia o cantor camaleônico Ney Matogrosso; e “Silvio Santos Vem Aí”, que homenageia o maior apresentador da TV brasileira, com a participação de personagens icônicos como Gugu Liberato, Hebe, Elke Maravilha, Wagner Montes, Bozo e Pedro de Lara.

+ Leia mais: Vira-lata caramelo, Belinha frentista faz sucesso em posto de combustíveis de Curitiba

Mostra Surda de Teatro

Outra novidade na edição de 2024 é a “Mostra Surda de Teatro”, que celebra o protagonismo de artistas surdos, apresentando a cultura e expressão artística em Libras.

A mostra foi convidada para apresentar sete atrações no TUC – Teatro Universitário de Curitiba -, com espetáculos e performances como os dramas “Sede de Sangue”, do Recife – PE; “Dois Perdidos: A Língua Não Dita Numa Relação”, de São Carlos – SP; e “Surdo, Logo Existo”, de Curitiba; além das comédias “UFC UNIÃO FORÇA DA COMÉDIA: Mimico Putz x Palhaço Surddy”, de Macapá – AP e Recife – PE; “Um Perfume Pra Te Conquistar”, de Florianópolis – SC; bem como as experimentais curitibanas “Espaços” e “Visualinguas”.

Guritiba

Projeto cultural e social que ocorre durante todo o ano, o Guritiba tem como foco a democratização do acesso à arte para crianças, adolescentes, educadores e famílias.

Nesta edição, no Teatro Bom Jesus, o premiado espetáculo “Valentim Valentinho” narra a história de um menino prestes a completar 11 anos e que sonha em ganhar ‘coragem’ de presente de aniversário; e “Itan e Tal”, do Grupo Baquetá, que conta a história de uma menina preta que adora cantar, brincar e cria um jogo chamado “Mundo Invertido das Palavras”, em que descobre que seu nome ao contrário é itaN.

Antes dos espetáculos, o “Muralzinho de Ideias” traz brincadeiras e atividades artísticas para todos.

+ Leia mais: Chuva detona produtos no Largo da Ordem e feirantes chutam o pau das novas barracas; Prejuízo!

MishMash

Mostra de variedades artísticas e performáticas que diverte famílias inteiras com números de malabarismo, mágica, mímicas, circo, palhaçaria, música, entre outras vertentes, ocorrerá 6 e 7 de abril, no Viasoft Experience – Universidade Positivo.

Risorama completa 20 anos em 2024

Mantendo a tradição em formato de comedy club, o Risorama comemora 20 anos, trazendo humoristas de destaque da televisão, da internet e dos palcos. O mais tradicional festival de humor nacional ocorre de 28 de março a 2 de abril, no Viasoft Experience – Universidade Positivo, com nomes já confirmados como Danilo Gentili, Marlei Cevada, Igor Guimarães, Patrick Maia, Diguinho Coruja, Dra. Rosangela, Ed Gama, Nany People, Afonso Padilha, Matheus Ceará, entre outros.

Festival de Curitiba terá evento gastronômico

O primeiro evento artístico e gastronômico ao ar livre do país, que une programação de música instrumental, artes cênicas e gastronomia, com curadoria Chef Celso Freire. Na programação do Gastronomix estão aulas-show e atividades para toda a família. A atividade ocorre nos dias 6 e 7 de abril, das 11h às 18h, na Universidade Positivo, anexo ao lago e ao Espaço de Eventos.

+ Leia mais: Clássico sertanejo, Di Paullo e Paulino comemoram 50 anos em Curitiba

Valores dos ingressos do Festival de Curitiba

Mostra Lucia Camargo – De R$ 00 a R$ 85 (entrada inteira), + taxa adm.

Risorama – De R$ 42,50 a R$ 85 (entrada inteira) + taxa adm.

Fringe – De R$ 00 a R$ 75 (entrada inteira) + taxa adm.

Interlocuções – Gratuito

Mostra Temporada de Musicais – De R$ 42,50 a R$ 85 (entrada inteira) + taxa adm.

MishMash – De R$ 30 a R$ 60 (entrada inteira) + taxa adm.

Programa Guritiba – De R$ 30 a R$ 60 (entrada inteira) + taxa adm.

Gastronomix – De R$ 15 a R$ 30 (entrada inteira) + taxa adm.

*Estudantes de teatro e artistas profissionais contam com ingressos promocionais de R$36 e R$18, somente na bilheteria física. Verifique as condições especiais para colaboradores de empresas apoiadoras.

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões