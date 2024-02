Depois de uma quarta-feira (07) com sol pela manhã e abafada durante o período da tarde, uma área de instabilidade se aproximou da capital paranaense e trouxe fortes pancadas de chuva em áreas isoladas da cidade. De acordo com o Simepar, mesmo com a chuva, as temperaturas continuam elevadas.

Até o começo da noite desta quarta-feira, não havia registro de ocorrências na Defesa Civil Municipal.

LEIA TAMBÉM:

>> Asfalto cede e buraco causa congestionamento gigante no Rebouças

>> Sujeira e mau cheiro diários: moradores em Curitiba exigem solução para vazamento

A previsão, de acordo com o Simepar, é de que o tempo siga abafado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas também nesta quinta-feira (08). “O risco para ocorrência de tempestades também se mantém, sendo mais evidente no interior paranaense. Temperaturas continuam bastante elevadas”, reforçou a previsão do tempo do Simepar.

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões