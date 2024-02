Asfalto cede e buraco causa congestionamento gigante no Rebouças

Um buraco profundo bem no meio da Rua Brasílio Itiberê, nas proximidades da ponte sobre o Rio Belém, trouxe muitos transtornos para os motoristas que precisam utilizar a via, um dos principais acessos para os bairros Jardim Botânico, Cajuru, Jardim das Américas e Uberaba na tarde desta quarta-feira (7).

Para evitar acidentes no local, equipes da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito isolaram a faixa onde a cratera apareceu, impedindo que os carros passassem sobre o buraco, e os reflexos para o trânsito foram imediatos.

Diante da importância da rua para a circulação na região, já que logo após o trecho danificado é possível acessar o Viaduto do Colorado em direção ao Centro, e a Avenida das Torres sentido São José dos Pinhais, a reportagem da Tribuna procurou a prefeitura para saber quando começarão os reparos no asfalto e se já existe um prazo estabelecido para a conclusão da obra.

Essa reportagem será atualizada assim que a prefeitura responder.

