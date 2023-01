A curitibana Enedina Alves Marques é a homenageada desta sexta-feira 13 pelo Google. O site de buscas utilizou a história da primeira mulher negra se formar em engenharia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 1945. Enedina Alves Marques nasceu em 1913, em Curitiba, e morreu aos 68 anos, em 1981, vítima de um infarto. A homenagem está no Doodle desta sexta-feira 13.

Na homenagem o Google destaca o 110º aniversário de Enedina Alves Marques. A engenheira aparece em uma ilustração em frente a uma usina hidrelétrica. Mas quem é Enedina Alves Marques? Dentre vários destaques na carreira, em 1947, Enedina trabalhou no Plano Hidrelétrico do estado e atuou no aproveitamento das águas dos rios Capivari, Cachoeira e Iguaçu. Por falar em UFPR, nesta sexta-feira 13 a universidade revela a lista de aprovados no seu vestibular

Dentre outras de obras em seu currículo, destacam-se o Colégio Estadual do Paraná e a Casa do Estudante Universitário de Curitiba. Uma curiosidade da carreira de Enedina é que, para se respeitada nas obras em que era responsável, ela levava uma arma na cintura, disparando tiros para o alto para se fazer respeitar entre os homens da construção.

Legado de Enedina Alves Marques

Enedina tem uma rua da Vila Oficinas, no bairro Cajuru, batizada com o seu nome. A engenheira tem ainda uma inscrição no Memorial à Mulher Pioneira, local construído pelas Soroptimistas, organização internacional voltada aos direitos humanos, da qual participou. Já em 2006 foi fundado o Instituto de Mulheres Negras Enedina Alves Marques, em Maringá. Em 2014, uma campanha pela internet pedia que o Edifício Teixeira Soares, ex-RFFSA, adquirido pela UFPR, fosse renomeado em sua homenagem.

Em 2019 a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná aprovou o projeto de lei que denomina Engenheira Enedina Alves Marques o trecho da PR-340 entre Cacatu e Cachoeira de Cima, no município de Antonina, no Litoral paranaense.

