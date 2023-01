O resultado do Vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR) vai ser divulgado nesta sexta-feira (13). São 5.361 vagas em 126 cursos, e os aprovados poderão comemorar com o tradicional banho de lama no Setor de Ciências Agrárias, no bairro Juvevê, em Curitiba. A previsão é de que o resultado da UFPR venha a ser divulgado a partir das 14h.

O banho de lama volta a ocorrer depois de dois anos de restrições impostas pela pandemia de Covid-19. A festa de comemoração vai contar com Djs e com as baterias dos Centros Acadêmicos já a partir das 13h. As apresentações musicais e as atividades nos estandes seguem até às 18h.

Resultado

Com a homologação do reitor Ricardo Marcelo Fonseca, as listas do resultado do Vestibular UFPR 2023 serão liberadas e fixadas em painéis. Para conferir a lista dos aprovados, tem ainda a opção pelo app +UFPR, disponível apenas para Android.

Serviço

Solenidade de divulgação do resultado do Vestibular 2023, com Banho de Lama Data: 13 de janeiro

Horário: às 14h

Local: Setor de Ciências Agrárias – Rua dos Funcionários, nº 1540, no Juvevê, em Curitiba

