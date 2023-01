A Universidade Federal do Paraná (UFPR) revela, nesta sexta-feira 13, a lista de aprovados no seu processo seletivo.

A lista sai às 14h e você pode acompanhar os nomes dos aprovados no link abaixo:

O resultado da UFPR 2023 será de muita alegria para quem conquistar uma das 5.361 vagas distribuídas em 126 cursos. Os aprovados poderão comemorar com o tradicional banho de lama no Setor de Ciências Agrárias, no bairro Juvevê, em Curitiba. O resultado da UFPR será disponível a partir das 14h desta sexta-feira

O banho de lama volta a ocorrer depois de dois anos de restrições impostas pela pandemia de Covid-19. A festa de comemoração vai contar com Djs e com as baterias dos Centros Acadêmicos já a partir das 13h. As apresentações musicais e as atividades nos estandes seguem até às 18h.

Banho de Lama aprovados UFPR

Solenidade de divulgação do resultado do Vestibular 2023, com Banho de Lama Data: 13 de janeiro

Horário: às 14h

Local: Setor de Ciências Agrárias – Rua dos Funcionários, nº 1540, no Juvevê, em Curitiba

Veja que incrível!