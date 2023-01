Três apostas de Curitiba faturaram prêmios na Lotofácil 2711 ao acertarem 14 das 15 dezenas sorteadas na noite de quarta-feira (11). Por muito pouco, por apenas um número, estas apostas feitas em lotéricas da capital paranaense não ganharam o prêmio principal de R$ 1,5 milhão, que saiu para a cidade de Lagoa da Prata, em Minas Gerais.

Aos apostadores de Curitiba, a Lotofácil concurso 2711 vai pagar prêmios que vão de R$1.715,75 a R$3.431,48. As apostas com 14 acertos que rasparam no prêmio principal foram feitas nas lotéricas Loterias Montreal, Loterias Sorte de Ouro e Lotérica A Hora da Fortuna, em Curitiba. Confira abaixo detalhes das apostas!

O próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2712, corre nesta quinta-feira (12) e tem prêmio estimado de R$ 1,5 milhão.

Para apostar na Lotofácil

A Lotofácil é a loteria da Caixa que também paga premiações em dinheiro para quem acerta 11, 12, 13 e 14. Com sorteios de segunda a sábado, por apenas R$ 2,5 você escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante.

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. Confira sua aposta na Tribuna.

Lotofácil 2711

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS MONTREAL 15 Não Simples 1 R$1.715,75 CURITIBA/PR LOTERIAS SORTE DE OURO 16 Não Bolão 4 R$3.431,48 CURITIBA/PR LOTERICA A HORA DA FORTUNA LTDA ME 15 Não Simples 1 R$1.715,75

