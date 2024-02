Um rapaz que tinha sobrevivido a uma tragédia que tirou a vida de três pessoas da mesma família em Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, foi encontrado morto em Itaperuçu. Leonardo Lara, de 27 anos, estava na piscina atingida por um cabo energizado, situação que matou namorada dele, Roseli da Silva Santos, além de Emily Raiane de Lara e Agner Cauã Coutinho dos Santos, filhos dela. A tragédia ocorreu no último domingo e chocou o pais. Um post feito por ele dias antes da morte tinha um tom desolador, de muito sofrimento (Leia abaixo)

Quatro dias após a tragédia que matou mãe e filhos, o namorado dela foi quem morreu. Leonardo estava na piscina e chegou a ser resgatado em estado grave ao Hospital do Trabalhador. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ele pediu alta hospitalar e assinou um termo de responsabilidade.

Leonardo foi encontrado morto na própria casa, em Itaperuçu, cidade da região metropolitana de Curitiba.

Luto/desabafo nas redes sociais

Dias antes de morrer, Leonardo fez um post nas redes sociais indicando que estava num momento muito difícil. “Obrigado a todos que tao me apoiando nessa batalha mais as vezes penso em perde sinceramente PK tá um vazio aqui sem ele que tá me enlouquecendo porque tudo oque faço mais pra não pensar neles tudo oque olho vejo eles na frente me ensinaram tudo menos viver sem eles “, disse, na íntegra, o namorado dois dias antes de morrer.

A causa da morte ainda não foi revelada e a Polícia investiga o caso.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba