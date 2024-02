Maior rede de farmácias do Paraná abre 200 vagas de emprego

No dia 19 de fevereiro, a rede de Farmácias Nissei, a maior do Paraná, realizará um mutirão, proporcionando mais de 200 oportunidades de emprego. O “Dia N” acontecerá das 08h às 15h em nove Agências do Trabalhador de Curitiba e Região Metropolitana, com vagas disponíveis para cargos operacionais como Assistente de Loja, Auxiliar de Serviços Gerais, Balconista e Farmacêutico.

Regina Molinari, diretora de Gente e Cultura da rede, destaca que a ação tem como propósito atrair talentos para integrar o time “Sangue Amarelo Nissei”, que será expandido conforme o plano de expansão da empresa.

“A iniciativa visa simplificar o processo de inscrição para essas vagas, diminuindo o intervalo entre a aplicação do candidato e a efetivação da contratação”, destaca Regina.

No Dia D Nissei, serão realizadas simultaneamente três das quatro etapas do processo seletivo nas Agências do Trabalhador: inscrição, entrevista com recrutadores e entrevista com o gerente da loja onde a vaga está disponível. Após a aprovação, os candidatos deverão apresentar a documentação completa para contratação na Nissei. No entanto, no dia 19, é necessário levar apenas RG e carteira de trabalho.

“Na Nissei, valorizamos o potencial de cada colaborador em um ambiente de trabalho com trilha de carreira estruturada, certificação do Great Place to Work (GPTW), e benefícios abrangentes, como plano de saúde e odontológico, além de serviços de telemedicina e tele psicologia. Esses aspectos refletem o nosso compromisso com o bem-estar e desenvolvimento integral dos nossos colaboradores”, ressalta a diretora.

Do total de vagas disponíveis, cem serão para início imediato, enquanto as restantes serão direcionadas ao banco de talentos da empresa. Os salários variam de R$ 900 a R$ 4,5 mil, dependendo do nível de escolaridade exigido e da função a ser ocupada.

Confira as Agências do Trabalhador que participarão da ação:

Campo Largo

R. Oswaldo Cruz, 735 – Centro

Colombo

Estr. Da Ribeira – Br-476, 55 – Guaraituba

Curitiba

Av. Paraná, 3600 – Boa Vista

Av. Winston Churchill, 2033 – Pinheirinho

Pç. Rui Barbosa, 101 – Centro

R. Santa Bertilla Boscardin, 213 – Santa Felicidade

R. Tijucas do Sul, 1700 – Sítio Cercado

Piraquara

Av. Getúlio Vargas, 81 – Centro

São José dos Pinhais

Av. Rui Barbosa, 9244 – Centro

