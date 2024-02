As festividades do Carnaval já estão chegando e o litoral do Paraná vai ter uma programação animada com diversos bloquinhos e trios elétricos passando por Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba. Em alguns locais as atividades já começam nesta sexta-feira (09) e vão até terça-feira (13).

Por isso, os foliões que estiverem nas praias paranaenses vão contar com diversas opções para curtir os cinco dias de agito.

Confira a agenda completa dos bloquinhos de Carnaval no litoral:

Bloquinho de Carnaval em Guaratuba

A programação de Guaratuba começa nesta sexta-feira (09) e segue até segunda-feira (12). Confira:

Sexta-feira (09/02) – Das 19 horas às 22 horas

Grito de Carnaval na Praça dos Namorados

Escola de Samba Unidos de Guaratuba

Bloco da Família Sapo

Sábado (10/02)

14h às 18h: Praia na Gandaia, Trio na Orla Central

19h às 22h: Esquenta na Praça dos Namorados

Avenida 29 de Abril:

20h: Bloco da Saúde/ Bloco da Família Sapo

20h30: Início do desfile de blocos

22h às 2h: Trios na Avenida 29 de Abril

21h à 0h: Bloco do Caranguejo Barra do Saí/Coroados

Domingo (11/02)

16h às 18h: Matinê Infantil no Espaço Litoral

19h às 22h: Esquenta na Praça dos Namorados

Avenida 29 de Abril:

21h: Premiação do bloco campeão

22h às 2h: Trios elétricos

Segunda-feira (12/02)

19h às 22h: Esquenta na Praça dos Namorados

Avenida 29 de Abril:

20h30 – Escola Unidos de Guaratuba

21h – Bloco campeão

21h30 – Família Sapo

22h às 3h – Banda de Guaratuba (Trios elétricos saindo da Avenida Ponta Grossa)

Bloco de Carnaval em Matinhos

Em Matinhos, as apresentações dos trios elétricos começam no sábado (10) e vão até segunda-feira (12). Confira o cronograma:

Sábado (10)

20 horas: Matinbanda, na Avenida Beira-Mar.

Domingo (11)

20 horas: Caiobanda, na Avenida Beira-Mar.

Segunda-feira (12)

20 horas: Matinbanda e Caiobanda, na Avenida Beira-Mar.

Bloquinhos em Pontal do Paraná

Já em Pontal do Paraná, a programação começa no sábado (10) e se estende até terça-feira (13). Veja:

Sábado (10), no Balneário Shangri-lá

21 horas: Bloco “É Pinga É Festa Owhh” – Trio Elétrico, DJ, Banda Auê e Banda Chamavó.

Domingo (11), no Balneário Ipanema

13 horas: Bateria e Bloco Bola de Neve. Concentração em frente à igreja a partir das 14 horas.

21 horas: DJ Jeff e Banda na Praça Central.

Domingo (11), no Balneário Santa Terezinha

21 horas: Palco Sambaqui – DJ Carioca e Banda Toque Suave.

Segunda-feira (12), na Praia de Leste

19 horas: Bloco do Pangaré com DJ Jeff e Banda. Concentração em frente ao Privê com trajeto sentido Avenida Baronesa do Cerro Azul (centro).

Terça-feira (13)

A partir das 21 horas, as bandas e os DJs Jeff, Carioca, Nograu e Artur se dividem entre a Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema e Shangri-lá.

