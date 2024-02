Trecho em obras na BR-277 que está em meia pista deve ser liberado no sentido Litoral, nesta sexta-feira (09), a partir das 14h. A liberação deve ocorrer em virtude do grande movimento de veículos sentido litoral. O quilômetro 39 da BR-277 está com uma faixa para cada sentido por causa das obras necessárias pelo deslizamento de pedras

O trecho em questão é onde ocorreu o deslizamento de pedras em janeiro. Com a liberação, o trecho terá duas faixas sentido litoral e duas faixas sentido Curitiba.

Quem pega a BR-277 em Curitiba já enfrenta grande movimento no sentido Litoral. Desde as primeiras horas desta sexta-feira, véspera de feriado de Carnaval.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho terá contêineres de contenção no acostamento, as faixas do local (sentido praias) sofrerão uma redução de 3,50 para 3,20 metros. Portanto, a partir das 14h, haverá duas faixas para o litoral e duas para a capital. O local será sinalizado com pintura e colocação de tachões

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas em tempo real, pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF.

