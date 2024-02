A BR-277, principal rodovia que liga Curitiba ao Litoral do Paraná, foi completamente liberada a partir das 13 horas desta sexta-feira (09). O quilômetro 39 estava com apenas uma faixa sendo usada, e com o grande movimento devido ao feriado de Carnaval, um congestionamento de 8 quilômetros acabou se formando. Há duas semanas, houve um deslizamento de pedras na região.

Com a liberação, haverá duas faixas para o litoral e duas para a capital. O local está sinalizado com pintura e colocação de tachões. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Paraná (DNIT)m a finalização total da obra só deve acontecer em cinco meses, quando a nova concessionária assumirá a rodovia.

O movimento na BR-277, véspera de Carnaval é intenso, e deve aumentar ainda mais nas próximas horas.

Movimento nas estradas do Paraná em tempo real

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas em tempo real, pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF.

