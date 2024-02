Maquiagem fácil de Carnaval: 5 dicas para arrasar nos bloquinhos

Já em contagem regressiva, o Carnaval está chegando e uma das dúvidas de muitas pessoas é: dá para fazer uma maquiagem simples e bonita para curtir os bloquinhos?

Festa que reúne muitas cores, a maquiagem ganha destaque especial nesse feriado, permitindo criatividade e ousadia. Seja onde for que você comemore, o Carnaval é o momento perfeito para explorar looks vibrantes e cheios de brilho.

Para fazer uma maquiagem que seja marcante, em geral, você não vai precisar de muito! Basta ter um bom estojo de sombras com cores cintilantes e vibrantes, alguns batons bem coloridos, muito glitter, lantejoula e um bom par de cílios postiços que já terá meio caminho andado.

Mas também existem alguns truques que fazem toda a diferença na hora de se preparar para a folia e, para explicar melhor, Rafaella Galisteu, maquiadora que atende pelo GetNinjas, traz cinco dicas para sua make não falhar. Confira:

01 – Capriche na iluminação da pele

Antes de iniciar a maquiagem, lave bem o rosto com água fria ou morna para controlar a oleosidade e garantir maior durabilidade. Em seguida, destaque a iluminação da pele, utilizando um iluminador líquido ou em gel, antes da base para trazer mais luminosidade à pele, pois o Carnaval pede muito brilho.

02 – Aposte nos olhos brilhantes

Carnaval é sempre sinônimo de muito glitter e pedrinhas na maquiagem. Glitter de todos os tipos e tamanhos são válidos, tanto nos olhos quanto pelo rosto e até mesmo nos lábios! As cores podem ser variadas. E, sem esquecer dos básicos, ultimamente valem as maquiagens de carnaval mais simples, com pontos que destacam com os glitters e as pedrinhas.

03 – Truques de maquiagem para iniciantes

Se a habilidade ou o tempo são limitados, adesivos de estrelinhas prateadas de diversos tamanhos, encontrados em papelarias, são uma opção fácil e estilosa. Cole ao redor dos olhos para dar um toque especial ao look. Além dos brilhos, aproveite para ousar com cores vibrantes como azul, rosa, laranja e roxo.

04 – Destaque nos cílios

Invista no alongamento dos cílios, aproveitando a temporada para adicionar alguns fios coloridos e dar um toque divertido ao visual. Nessa época do ano, na hora de fazer a manutenção dos cílios, muitas mulheres aproveitam para acrescentar alguns fios coloridos e divertir o look, combinando muito com os dias de folia.

05 – Aposte em uma cobertura mais alta

No Carnaval, a maquiagem também fica com uma cobertura mais alta, peles mais elaboradas e resistentes para duração de longas horas. “Nos lábios, sempre um batom de contraste como um vermelhinho, ou até mesmo coloridos.Tudo depende do gosto e também do evento carnavalesco que participa!”, destaca.

E para quem prefere uma maquiagem mais neutra, mais natural, sem muitas cores mas que tem um glitter e pedrinhas como destaque, vale investir no beauty, trazendo essa suavidade e o tom de uma beleza mais “pura”.

