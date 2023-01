Que Mega-Sena ou Lotofácil. Bom negócio mesmo é ganhar na loteria nos Estados Unidos e ainda por cima receber o prêmio por lá. A Mega Millions, tradicional loteria americana, acumulou mais uma vez e promete pagar o segundo maior prêmio da história. O valor estimado para o prêmio é de $ 1,35 bilhão, o equivalente a mais de R$ 7 bilhões. O próximo sorteio da Mega Millions ocorre nesta sexta-feira 13; Dia de azar ou sorte? Só jogando pra saber. Você sabia que brasileiros também podem apostar?

Como jogar na Mega Millions?

Para um brasileiro jogar na Mega Millions é preciso acessar a um site confiável que faça aposta on-line em loterias dos Estados Unidos. Uma opção é o Lottoland ou o The Lotter, no qual o apostador pode selecionar a loteria que deseja, no caso Mega Milliions. O serviço é apenas para maiores de idade e o bilhete custam US$ 5, aproximadamente R$ 26. A dica, de qualquer forma, é pesquisar bem onde você pretende fazer sua aposta.

+Jogou nas loteiras? Veja aqui todos os resultados mais recentes!

Tá, mas como jogar na Mega Millions? Escolha cinco números principais entre 01 e 70, e um número adicional, chamado de Megaball (entre 01 e 25) e conte com a sorte! Também é possível escolher uma combinação aleatória. Ganha o prêmio máximo quem acertar na lata estes cinco números mais a Megaball.

Quando vai ser o sorteio da Mega Millions? É nesta sexta-feira 13. Considerado por muitos um dia de azar, este pode ser uma grande jogada de sorte, não é?

Como resgatar?

Todos os prêmios são notificados por e-mail ou SMS. Se faturar a bolada, é preciso ir para os Estados Unidos receber o prêmio. Existem sites que fazem a aposta que “ajudam” o ganhador a buscar a grana. Se o jogador ganhar um prêmio secundário, o dinheiro será transferido direto para a conta pessoal.

Vale lembrar que brasileiros precisam pagar 25% aos Internal Revenue Service e mais 30% de Imposto de Renda no Brasil. O maior prêmio da Mega Million rolou em 2018, quando a loteria americana deu um prêmio de $ 1,5 bilhão, o que equivale a R$ 7,8 bilhões.

