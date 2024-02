A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovou, nesta terça-feira (06), uma indicação de sugestão à Prefeitura para que seja feito um cadastro temporário e emergencial dos vendedores ambulantes para o trabalho durante o Carnaval da capital paranaense.

O segmento, que pelo segundo dia consecutivo buscou a mediação dos vereadores, reclama que os produtos que são vendidos estão sendo apreendidos em ações de fiscalização.

Diferentemente de uma lei, a sugestão não é impositiva. Ela será encaminhada à Prefeitura de Curitiba, que deverá avaliar se aceita ou rejeita a proposta dos vereadores. A indicação foi aprovada em votação simbólica (sem o registro no painel eletrônico), de forma unânime (205.00009.2024).

+ Leia mais: Após polêmica, prefeitura de Curitiba cancela instalação de catracas no Jardim Botânico

Autor da sugestão e vice-presidente da Frente Parlamentar do Samba, do Carnaval e das Políticas Culturais da CMC, Alexandre Leprevost (Solidariedade) abriu o debate em plenário. “O Carnaval é como se fosse um 13º [salário] para essas pessoas [ambulantes] e infelizmente elas não estão conseguindo trabalhar no Carnaval de Curitiba”, declarou.

“O Carnaval fomenta a economia, o Carnaval tem um potencial turístico gigante e, além de tudo, pode oferecer possibilidades de trabalho e de sustento. E estas pessoas estão preocupadas, na manhã de hoje, porque querem apenas trabalhar”, continuou. “No meu entendimento, falta boa vontade, boa vontade dos órgãos responsáveis de resolver esta situação.”

+ Leia mais: Mulher que mora em Curitiba é suspeita de vender o próprio filho em Portugal

“Não existe Carnaval forte sem ambulantes”, diz vereador

Empresário do ramo da gastronomia, Leprevost garantiu que o trabalho dos ambulantes “não vai mudar em nada o faturamento” dos bares e restaurantes. “Não existe Carnaval forte sem ambulantes, […] é inacreditável que não se regulamente essas pessoas, para que elas possam dar o apoio à hidratação dos foliões”, continuou o autor da sugestão.

Resolvida a questão emergencial, o vereador citou que é necessário modernizar a lei municipal 6.407/1883, que regulamenta o comércio ambulante de Curitiba.

Presidente da Frente Parlamentar do Carnaval, Angelo Vanhoni representou a Câmara de Curitiba em reunião com lideranças nos ambulantes no Ministério Público do Paraná (MPPR), na manhã desta terça. “Eles querem se credenciar e poder vender nestes momentos episódicos, eles não são fixos”, reforçou. Segundo o vereador, “lá em 2019, 2020”, o Ministério Público já fez uma recomendação sobre o tema, que teria sido acatada pela gestão, à época.

Professora Josete (PT) disse ter pedido ao líder do prefeito, Tico Kuzma (PSD), que busque uma reunião com o Executivo para que “possamos fechar um acordo para este Carnaval”.

+ Leia mais: Provas de corrupção envolvendo Ademar Traiano voltam a ficar sob sigilo

“[O Carnaval] é o momento em que eles conseguem pagar suas contas, fazer esse dinheiro, e o trabalho das pessoas contribui também com a cidade”, afirmou Giorgia Prates – Mandata Preta (PT).

Votadas em turno único e de maneira simbólica , as indicações de sugestão são um tipo de proposição diferente dos projetos de lei. Elas recomendam ações para serviços de competência apenas do Poder Executivo.

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões