A Polícia Federal (PF) está investigando uma mulher que mora em Curitiba suspeita de viajar para Portugal e vender o próprio filho no país europeu. Por conta da situação, ela foi alvo de uma operação da PF realizada nesta terça-feira (06), com o objetivo de investigar e combater o tráfico internacional de pessoas.

Mais especificamente, a ação também atuou para combater a venda e realização de procedimentos clandestinos de adoção de crianças brasileiras por pessoas que moram em países europeus.

De acordo com as investigações da PF, a mulher negociou o bebê enquanto ainda estava grávida. Um pouco antes da data do parto, ela viajou e deu à luz em Portugal. Logo após o nascimento, a suspeita voltou para o Brasil e a criança permaneceu no país estrangeiro.

+ Leia mais: Após polêmica, prefeitura de Curitiba cancela instalação de catracas no Jardim Botânico

A polícia informou que identificou que a negociação da criança e dos procedimentos de adoção clandestina foram intermediados por uma pessoa que mora na cidade de São Paulo. Por isso, além de Curitiba, a operação desta terça-feira (06) também aconteceu na cidade paulista.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas duas cidades. A PF recolheu materiais que podem ajudar no caso.

+ Leia mais: Morre estudante de medicina da UFPR que lutou contra plano de saúde por cirurgia

Bebê vendido em Portugal foi encontrado

Além da PF, a operação também contou com o apoio da Interpol e da Polícia de Portugal, que também está investigando as pessoas que compraram a criança. Eles são suspeitos de praticar crimes relacionados ao tráfico internacional de pessoas na Europa.

As autoridades encontraram o bebê brasileiro em uma maternidade. Ele foi resgatado e se encontra sob os cuidados da rede de proteção à criança de Portugal.

+ Leia mais: Palácio no centro de Curitiba passará por mega revitalização de R$ 9 milhões

A PF informou que as investigações continuam em andamento para identificar se outras pessoas estão envolvidas no esquema e se o grupo criminoso já realizou outras negociações de adoção clandestina. A polícia não informou o valor que a mulher teria recebido na venda do bebê.

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões