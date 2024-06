A JetSmart Airlines, companhia aérea de baixo custo, iniciou os voos e as operações em Curitiba na quarta-feira (19). O primeiro voo da empresa decolou da capital paranaense com destino a Santiago, no Chile, marcando uma nova opção de conectividade internacional para a cidade. Simultaneamente, um voo da JetSmart chegou a Curitiba vindo de Santiago.

Entre os passageiros do voo inaugural estava a engenheira civil Fernanda Bernardi, de 42 anos, que embarcou com o marido e a filha para uma viagem turística de cinco dias ao Chile. “Quem comprou as passagens foi o meu marido. O que atraiu foi o voo direto e o preço que estava muito mais em conta”, relatou Fernanda, destacando a conveniência e o custo-benefício da nova opção de viagem.

As tarifas promocionais da JetSmart são significativamente mais baixas em comparação com outras companhias aéreas. Para voos de ida e volta entre Curitiba e Santiago, a JetSmart oferece passagens por R$ 890 em média, enquanto outras companhias aéreas costumam cobrar cerca de R$ 2.815 pelo mesmo trajeto, tornando as novas rotas da JetSmart uma opção mais acessível para os viajantes.

Os valores incluem apenas o direito de levar uma bagagem de até 10 kg na cabine. Há custo extra para despachar, que é em média de R$ 346 por trecho.

Voos baratos saindo de Curitiba para Buenos Aires

Além de Santiago, a JetSmart começará a operar voos para Buenos Aires, na Argentina, a partir de 11 de julho. Os voos terão uma frequência de três vezes por semana, com tarifas promocionais atraentes. Verônica Marambio Álvarez, gerente comercial de Mercados Internacionais da JetSmart, comentou: “Operar mais voos no Brasil é uma grande conquista para nós. O mercado brasileiro é o maior do continente sul-americano, tem enorme potencial de expansão e será essencial em nossa meta de atingir a marca de 100 milhões de passageiros até 2028”, enfatizou.

Onde tem voos da JetSmart Airlines

Fundada em 2016, a JetSmart Airlines é uma linha aérea criada pela Indigo Partners, fundo privado de investimento com mais de 20 anos de experiência desenvolvendo linhas aéreas Ultra Low Cost (baixo custo) com sucesso em diversas partes do mundo.

Com operações domésticas no Chile, Argentina, Peru e Colômbia, mais de 75 rotas em toda a região com serviços para Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai, transportou mais de 25 milhões de passageiros na região.

No momento, possui investimentos em Wizz Air (Europa do Leste), Volaris (México), Frontier Airlines (Estados Unidos) e Cebu Pacific (Filipinas).

