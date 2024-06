Cinco linhas de ônibus de Curitiba terão o desvio no itinerário a partir desta quinta-feira (20) com o bloqueio total da canaleta na Rua Engenheiro Costa Barros, no trecho entre o Terminal Oficinas e a Estação Tubo Teófilo Otoni, no bairro Cajuru.

As linhas 050-Interbairros V e 030-Interbairros III realizarão desvio de itinerário pela Rua Luiz França, Av. Florianópolis e Rua Eng. Costa Barros (pista lenta), sentido Terminal Oficinas. A linha 322-Camargo terá desvio de itinerário pelas ruas Roraima e Eng. Costa Barros (pista lenta), sentido Terminal Oficinas. Já as linhas 302-Centenário/Rui Barbosa e 303-Centenário/C. Comprido farão desvio de itinerário pelas vias lentas da Rua Eng. Costa Barros.

Os desvios irão durar até o fim das obras no trecho para implantação do Ligeirão no eixo Leste/Oeste. As reformas são para a adequação viária que integram as ações dos lotes 4.1 e 4.2 e fazem parte do Programa de Aumento da Capacidade e Velocidade do BRT Leste-Oeste, financiado pelo New Development Bank.

No total, serão investidos US$ 75 milhões, além de contrapartidas do município para a readequação de 22,5 km de canaletas exclusivas para o transporte coletivo, entre o município de Pinhais e o CIC Norte.

