Caminhões elétricos da Volvo e JAC Motors começaram a ser testados para o serviço de coleta de resíduos sólidos e de coleta seletiva em Curitiba. O lançamento dos veículos elétricos aconteceu na terça-feira (18), durante um evento no Horto Municipal do Guabirotuba.

A Prefeitura de Curitiba vai testar os dois caminhões no serviço de coleta. Um equipado com caçamba coletora de resíduos de 15m³ da Volvo e outro caminhão equipado com baú de coleta seletiva, do Lixo que Não é Lixo, de 23m³ da empresa JAC Motors.

Os dois veículos se juntam aos programas de enfrentamento às mudanças climáticas, que estão definidas no Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas – PlanClima. O plano possui a meta de neutralidade de carbono em 2050.

Caminhão da JAC Motors tem autonomia estimada em 200 km. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Caminhão elétrico da Volvo pode coletar 8 toneladas de lixo

Com autonomia estimada de 150 km, o veículo da Volvo possui um peso bruto de 22 toneladas, o que representa uma capacidade de carregamento de cerca de 8 toneladas de resíduos em vias urbanas. O caminhão baú da JAC Motors possui um peso bruto de 8,5 toneladas e uma autonomia estimada em 200 km.

Estima-se que o caminhão elétrico compactador da Volvo reduza em cerca de 60 toneladas/ano a emissão de gás carbônico lançado para a atmosfera, comparado a um caminhão movido a diesel. Substituindo a frota de 65 veículos da coleta essa redução somaria em 3.900 toneladas.

Além disso, este veículo conta com avançado sistema de segurança que atende padrões europeus de regulamentação, como radar de detecção de pedestres, alertas sonoros e sistema de desligamento automático de bateria em caso de colisão.

Já com o veículo da JAC Motors, considerando a média de deslocamento de 50.000 km, estima-se que as emissões diminuam cerca de 42 toneladas/ano, comparado com um caminhão movido a Diesel.

