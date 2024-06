Policiais rodoviários federais da Delegacia de Mafra, em Santa Catarina, prenderam o motorista de uma carreta após flagrarem o veículo circulando com as placas adulteradas com fita branca na BR-116 em Rio Negro, no Paraná, durante a tarde de terça-feira (18).

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no cavalo-trator, o caractere alfabético “I” foi modificado para se parecer com um “L”. Já o caractere numérico “0” virou um “8”.

No reboque, a placa também foi adulterada: a letra “J” foi transformada em “U” e o número “3” mudou para “8”. Segundo a concessionária Arteris, responsável pelo trecho, o veículo havia deixou a praça de pedágio sem pagar a tarifa.

Paranaense, o motorista de 44 anos confessou que adulterou a placa para não pagar o pedágio. Ele recebeu multa por conduzir veículo com a placa violada (R$ 293,47) e por não pagar a tarifa após utilizar a rodovia (R$ 195,23).

Polícia também encontrou rebite em cabine de caminhão que não pagou pedágio

Os policiais também encontraram na cabine oito comprimidos de “Nobésio” ou “rebite”, anfetamina usada para o motorista dirigir longas horas sem dormir. Além disso, o veículo estava com o licenciamento vencido, mangueiras de freio isoladas e sem aparelho cronotacógrafo.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Rio Negro onde responderá pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo e porte de droga.

