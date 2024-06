O suspeito de matar Oziel Branques dos Santos dentro de um ônibus biarticulado em Curitiba, no domingo (16), teria cometido outros dois assassinatos em menos de dez dias. Vagner do Prado segue preso por tempo indeterminado.

A investigação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), aponta que o suspeito teria assassinado um outro rapaz também no domingo, no Centro da capital. Além disso, Vagner teria matado a companheira há dez dias. Nestes crimes, o suspeito teria usado arma branca.

Ainda no domingo, Vagner foi preso por policiais das Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone). Dois dias depois, a juíza Fernanda Orsomarzo, converteu a prisão em preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. A justificativa visa “garantir a ordem pública especialmente a integridade física e psicológica das vítimas sobreviventes, pela gravidade do crime e da propensão à reiteração delitiva”.

Passagens pela polícia

Vagner tem diversas passagens pela polícia por crimes de roubo, organização criminosa e identidade falsa. Além disso, ele já tinha sido condenado por homicídio. No dia do crime no biarticulado, Vagner usava tornozeleira eletrônica.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente que participou da morte de Oziel segue apreendido e teve a internação provisória decretada pela Justiça.

O corpo da vítima, Oziel Branques do Santos, foi sepultado na tarde de terça-feira (18).

