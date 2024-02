Nenhum apostador cravou os seis números da Mega Sena 2686 milionária, sorteada nesta quinta-feira (08), em São Paulo. Com isso, o prêmio para sábado saltou para R$ 44 milhões. Se por um lado a sena não saiu, a quina fez um apostador do Paraná rir à toa.

Resultado Mega Sena 2686: 06, 12, 20, 41, 43 e 59.

A aposta simples de Cascavel acertou cinco dos seis números sorteados pela Mega Sena 2686 milionária. O sortudo faturou um prêmio de R$ 52 mil. Nada mal, hein? Veja abaixo o detalhamento.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CASCAVEL/PR MEGA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$52.029,49

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.

