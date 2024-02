Nissan lança Programa Jovem Aprendiz 2024

Alinhada ao compromisso de contribuir com o futuro da indústria automotiva e com o desenvolvimento de jovens talentos, a Nissan lança o Programa Jovem Aprendiz 2024, que está com 100 vagas abertas para atuação no Complexo Industrial de Resende, no Sul Fluminense. Nesta edição os participantes terão a oportunidade de se especializar como Assistente Administrativo (25 vagas); Inspetor de Produção Automotiva (20 vagas); Operador de Manutenção Eletromecânica (20 vagas) e Técnico em Eletromecânica (35 vagas). Os interessados em participar devem atender aos seguintes requisitos:

Residir nas seguintes cidades da região Sul Fluminense do estado: Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Volta Redonda ou Barra Mansa;

Ter entre 15 e 21 anos de idade;

Possuir Ensino Médio completo ou estar cursando a partir do 2º ano (somente no caso do curso de Técnico em Eletromecânica);

Possuir disponibilidade para cumprir a carga horária do programa;

Não ter sido Aprendiz na Nissan nos últimos seis meses.

As inscrições já estão abertas e vão até 16 de fevereiro e os candidatos podem se inscrever através do link https://forms.office.com/r/ALjfj4VM9Y. As aulas no SENAI têm início no dia 08 de abril de 2024.

Programa Jovem Aprendiz da Nissan

Criada em 2014, a iniciativa visa oferecer oportunidades de aprendizado teórico e prático para jovens interessados em darem seus primeiros passos no universo automotivo. A formação teórica é ministrada pelo SENAI de Resende, parceiro da Nissan para o Programa. Nesta etapa, os jovens adquirem as habilidades essenciais e se preparam para trabalharem lado a lado com profissionais experientes da Nissan.

Após o término da formação teórica, os participantes são recebidos no Complexo Industrial da Nissan em Resende e têm a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em um ambiente dinâmico e inovador e contribuir para projetos reais, o que dá a eles uma compreensão abrangente das operações da indústria. Durante todo o programa os Jovens Aprendizes contam com sessões de bate papo, palestras e compartilhamento de experiências com funcionários de diversas áreas da empresa.

Serviço:

Inscrições: https://forms.office.com/r/ALjfj4VM9Y;

Período das inscrições: até 16 de fevereiro de 2024;

Cursos oferecidos: Assistente Administrativo (25 vagas); Inspetor de Produção Automotiva (20 vagas); Operador de Manutenção Eletromecânica (20 vagas); e Técnico em Eletromecânica (35 vagas);

Carga horária: Assistente Administrativo, Inspetor de Produção Automotiva e Operador de Manutenção Eletromecânica: 1.600 horas (800 horas no SENAI e 800 h na Nissan); Técnico em Eletromecânica: 1.600 horas (1.200 h no SENAI e 400 horas na Nissan);

Início do Programa: 08 de abril de 2024;

Etapa Senai (Teoria): Segunda à sexta-feira: das 8 às 12 horas;

Etapa Nissan (Prática): Segunda à quinta-feira: das 7 às 14 horas.