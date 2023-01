Enquanto o ano letivo não tem início, professores, estudantes e pais de alunos protestam contra mudanças efetuadas pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED-PR) na matriz curricular dos últimos dois anos do ensino estadual. A bronca é contra a substituição das aulas de Arte pela disciplina Pensamento Computacional nos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental.

Em protesto realizado na terça-feira (10), em frente ao prédio da secretaria, em Curitiba, alunos, pais e professores pediram para que a SEED reavalie a mudança e mantenha as aulas de Arte que faziam parte da grade curricular até o ano passado.

LEIA TAMBÉM:

>> Adolescente de Araucária vai expor desenhos em galeria do Museu do Louvre em Paris

>> Oficina de Música de Curitiba terá apresentações com grandes da MPB

A presidente da APP-Sindicato, professora Walkiria Mazeto, destacou que os educadores não são contra a inclusão da disciplina Pensamento Computacional, mas que não admitem que a as aulas de Arte sejam removidas para dar espaço à nova disciplina.

“Não temos contrariedade à inclusão, mas que esta disciplina seja feita de forma extracurricular. A Arte precisa ficar, pois ela tem um papel fundamental que nenhum outro saber ocupa”, declarou a professar ao site da entidade de classe.

Paralelamente aos protestos, pais de alunos recorreram ao Ministério Público do Paraná (MPPR) para garantir a continuidade das aulas de Arte tentando obter uma liminar para barrar temporariamente a suspensão das aulas e levar a uma discussão mais ampla da questão.

Para o professor Edmilson Silva, integrante do Núcleo Curitiba Sul da associação de classe, da Associação do Professorado de Artes do Paraná, o movimento pela manutenção da disciplina é importante. “Se tiram essa disciplina do 8º e 9º ano, para substituir seja por qual for, estão tirando a capacidade de expressão cultural e a gente fica fadado a repetir os mesmos fracassos, pois não teremos capacidade de ver, entender, analisar, interpretar e expressar as nossas vontades através da arte”, afirma.

Secretaria atende parte das reivindicações

Procurada pela reportagem, a SEED-PR se pronunciou por meio de nota, em que afirma que as aulas de Arte estão mantidas em pouco mais da metade das escolas da rede estadual de ensino que ofertam o ensino fundamental (55,56%). De acordo com a secretaria, essas aulas seguem previstas em todas as escolas que já viabilizam uma sexta aula aos estudantes e podem vir a ocorrer nas demais instituições, caso elas se preparem para ofertar essa sexta aula.

Confira a nota da SEED-PR na íntegra:

A SEED-PR informa que as aulas de artes estão mantidas em aproximadamente 1.000 das 1.800 escolas da rede estadual do Paraná que oferecem ensino fundamental.

Esse número abrange as instituições que já oferecem ou que estão prontas para ofertar uma sexta aula. Após diálogo com representantes dos professores, a secretaria se comprometeu com a proposta.

Além disso, a secretaria também estuda viabilizar uma sexta aula para os estudantes dos oitavos e nonos anos do ensino fundamental, nas 800 escolas restantes, ainda em 2023.

Contexto: a mudança da matriz curricular no Paraná não exclui o pensamento artístico, que pode ser trabalhado de maneira interdisciplinar. E para ampliar o acesso a uma nova linguagem, a Seed-PR vai introduzir as aulas do pensamento computacional nos anos finais do ensino fundamental. Isso fortalece o compromisso do Estado do Paraná em formar nossos estudantes para as profissões do futuro.

A Secretaria reforça seu compromisso com a formação integral dos estudantes e com o diálogo com os professores e a sociedade paranaense.

Veja que incrível!