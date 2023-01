BNegão, Vanessa da Mata, Gilsons, Edu Lobo, o pianista Arnaldo Cohen e outros grandes nomes da música popular brasileira e da música erudita são alguns dos destaques que estarão no palco da 40ª Oficina de Música de Curitiba, que acontece de 25 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023. A programação especial celebra também o marco histórico dos 50 anos da Fundação Cultural de Curitiba.

Um dos maiores nomes do hip hop nacional, BNegão estará ao lado de Danilo Caymmi e da Orquestra À Base de Sopro, um dos grupos musicais da Fundação Cultural de Curitiba. O músico, que formou e integrou várias bandas, entre elas o Turbo Trio, realizou um projeto especial de homenagem aos grandes mestres da MPB. Dorival Caymmi foi um dos compositores interpretados pelo MC carioca.

LEIA TAMBÉM:

>> Adolescente de Araucária vai expor desenhos em galeria do Museu do Louvre em Paris

>> Praia de Guaratuba terá faixa de areia ampliada, anuncia Ratinho Jr

A cantora e compositora Vanessa da Mata, que representa a música brasileira contemporânea, vai se apresentar com a Orquestra À Base de Cordas, com direção musical de João Egashira. Vanessa será o destaque da apresentação da orquestra, que também fará uma homenagem ao compositor Waldir Azevedo (1923-1980) pelo centenário do seu nascimento.

O trio Gilsons, formado há apenas quatro anos, mas já um dos grandes sucessos da música pop nacional, com os hits “Várias queixas” e “Devagarinho”, fará um dos shows especiais da Oficina. O grupo é formado por José, João e Francisco Gil, filho e netos de Gilberto Gil.

Uma das grandes figuras da MPB e da Bossa Nova, Edu Lobo vem para a Oficina de Música de Curitiba para uma apresentação com Vanessa Moreno, considerada uma das grandes revelações da música brasileira da atualidade. Também participa do show o jovem cantor pernambucano Ayrton Montarroyos, que despontou em 2015 como finalista da quarta edição do programa The Voice Brasil.

Atrações eruditas

A música erudita terá como principais atrações o pianista Arnaldo Cohen e outros nomes de destaque no cenário internacional. Cohen participará do concerto de abertura da 40ª Oficina ao lado da Camerata Antiqua de Curitiba e de solistas convidados do Teatro Colón, de Buenos Aires: Michele Wong (oboé), Fernando Chiappero (trompa), Cassia Carrascoza (flauta transversal), Ronaldo Pacheco (fagote) e Jackelina Livieri (soprano).

Os renomados pianistas portugueses Mario Laginha e Pedro Burmester virão para a Oficina a convite da Embaixada de Portugal e do Instituto Camões. Com um extenso currículo que inclui solos com as principais Orquestras da Europa e premiações em concursos de grande relevância, Burmester atualmente é professor da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, na cidade do Porto. Mário Laginha tem grande presença no cenário do jazz, mas o seu universo musical é mais vasto, passando pelas sonoridades brasileiras, indianas, africanas, pela música pop e pelo rock. Além das apresentações na programação artística, ambos integram o corpo de professores, orientando masterclasses de piano.

As datas e locais de apresentação serão divulgados nos próximos dias, junto com a programação geral da Oficina de Música, que poderá ser conferida no site oficial do evento.

Veja que incrível!