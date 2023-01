Obras no litoral

O governador Ratinho Jr publicou, na manhã desta quarta-feira (11), que após as obras em Matinhos, no Litoral do Paraná, agora é a vez de Guaratuba passar pelo mesmo processo de engorda da faixa de areia.

O governador não deu mais detalhes, mas indicou que uma praia da cidade passará pelo processo. Guaratuba vive uma grande expectativa com a construção da tão esperada Ponte de Guaratuba, que ligará a cidade ao município de Matinhos, também no litoral do Paraná.

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, falou sobre a obra de engorda da Praia de Guaratuba. “O avanço da maré cada vez mais frequente por conta das mudanças climáticas gera uma despesa muito grande para o município anualmente. Sempre em julho, agosto e períodos de ressaca a gente tem que fazer manutenção e consertar tudo aquilo que foi atingido pela maré. Num primeiro ponto é importante fazer uma obra que resolva essa questão, dar condições para que as pessoas frequentem a praia o ano todo e num terceiro ponto garantir maior movimento para a nossa cidade”, disse o prefeito.

Primeiro foi a Orla de Matinhos, e agora é a vez da Praia de Guaratuba ter a sua faixa de areia ampliada. Este é o novo litoral do Paraná. pic.twitter.com/KEx5U73ivR — @ratinho_jr (@ratinho_jr) January 11, 2023

