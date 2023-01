No Litoral do Paraná, o espigão do Pico de Matinhos, que faz parte das obras de revitalização da orla, começou a receber nesta sexta-feira (16), os primeiros tetrápodes – peças que devem evitar possíveis danos às estruturas marítimas. Construídos em concreto, de acordo com o projeto, eles impedem que a maré alta danifique a base do espigão, dos guias-correntes e dos headlands que estão sendo instalados ao longo de 6,3 km de orla em Matinhos. Veja fotos abaixo!

LEIA MAIS – ‘Rua do pó’! Moradores de Curitiba não aguentam mais viver no meio do poeirão

No total, serão 5.153 tetrápodes nas cinco estruturas marítimas, sendo 477 somente no espigão da praia de Caiobá. As obras estão 68% concluídas. Após a instalação dos tetrápodes, serão executadas as obras de finalização da estrutura, que terá 85 metros de comprimento. A etapa final é de implantação calçada e paisagismo, que envolve o plantio de árvores nativas.

LEIA TAMBÉM – Matinhos de “cara nova” deve surpreender turistas no verão 2023; veja as novidades

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza, esta fase é o acabamento da construção desta estrutura. “O tetrápode tem a função de dissipar a energia das ondas e das marés, preservando o núcleo da estrutura construída aqui”, disse. “O espigão, os headlands e os guias-correntes possuem funções estruturais para preservar a areia que foi depositada no Litoral, mas também irão funcionar como um ponto turístico para os veranistas e moradores”, afirmou Souza.

O que são os tetrapódes

Os tetrápodes são peças de concreto construídos no próprio Litoral, em uma oficina viabilizada pelo Consórcio Sambaqui, vencedor da licitação pública para executar as obras no Litoral do Estado até o ano de 2024. São estruturas de cerca de 3 metros de altura, com 4,3 metros cúbicos de volume, pesando, cada uma, de 10 a 12 toneladas.

VIU ESSA? UPA em Colombo reestrutura equipe médica após reportagem da Tribuna

Segundo o diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, José Luis Scroccaro, os tetrápodes substituem a necessidade de colocar pedras de 20 toneladas no local. “Por ser concentrado e ter em sua formação areia, pedra e magnetita, que é um material mais denso do que a areia, ele consegue ser mais resistente ao impacto das ondas e ressacas, aumentando a vida útil das estruturas e, consequentemente, da areia depositada no Litoral”, explicou.

LEIA TAMBÉM – Quais foram os bairros de Curitiba com mais furtos e roubos em 2022? Veja o ranking!

De acordo com o diretor, os tetrápodes também vão garantir a manutenção da “onda de direita”, considerada a melhor onda para a prática do surfe, o que vai permitir manter os torneios desta modalidade esportiva no local.

Veja fotos das obras e do tetrapódes do espigão

Foto: Alessandro Vieira/Sedest Espigão do Pico de Matinhos, no Litoral do Paraná. Foto: Alessandro Vieira/Sedest Foto: Alessandro Vieira/Sedest Foto: Alessandro Vieira/Sedest Foto: Alessandro Vieira/Sedest Foto: Alessandro Vieira/Sedest Foto: Alessandro Vieira/Sedest

Fotos: Alessandro Vieira/Sedest

Obras na Orla

O Projeto de Recuperação da Orla de Matinhos terá o custo de R$ 314,9 milhões, sendo, segundo o Governo do Estado, o maior investimento realizado no Litoral. O pacote de obras vai minimizar os impactos causados por décadas de erosão e cheias na região. Todas as etapas são acompanhadas pelo Instituto Água e Terra (IAT).

LEIA MAIS – Autor do projeto que criou o Teatro do Paiol diz ser possível resgatar a essência da construção, que foi “envelopada” pela prefeitura

Além do espigão, também estão em obras a construção dos guias-correntes da Avenida Paraná, com 42% de conclusão; a urbanização da praia de Caiobá, com 45%; a urbanização dos balneários de Matinhos (sentido Pico de Matinhos ao Balneário Flórida), com 8% já concluídos; e o plantio de restinga nativa na praia de Caiobá, com 45% de conclusão.

Veja que incrível!