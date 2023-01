Cansados com a poeira em suas casas e lojas, que toma conta dos espaços a cada passagem de caminhão das inúmeras empresas da região, moradores e comerciantes das imediações da Rua João Amaral de Almeida, na Cidade Industrial de Curitiba, não veem a hora da prefeitura asfaltar a via.

Eles afirmam que esperam uma solução definitiva para o problema há mais de um ano e que as intervenções emergenciais efetuadas pela prefeitura não resolvem o problema. Nesta espera, os moradores foram informados que várias ruas do bairro foram incluídas no programa de recuperação viária da prefeitura, devendo passar por obras mais extensas nos próximos meses.

Caminhões das empresas da região levantam a poeira. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A costureira aposentada Nereide Aparecida dos Santos, 60 anos, mora na Rua Nelson Pizzani, próximo ao entroncamento com a João Amaral de Almeida, e reclama da poeira que é espalhada pelos caminhões.

“Isso aqui está um horror, é uma poeirada só. A gente limpa a casa e não demora muito já está tudo sujo de novo. Essa rua aí só tem empresas e passa muito caminhão. Antigamente tinha aquele antipó, mas quando chegou a gestão do Fruet eles pararam de fazer a manutenção. Com o tempo o antipó foi sumindo e apareceram muitos buracos. De vez em quando, o pessoal da prefeitura vem aqui e tapa os buracos com saibro, mas não adianta nada. Uma vez a gente até impediu que eles tapassem o buraco porque o que precisa aqui é asfalto”, diz a moradora, que chegou a fazer um abaixo-assinado para solicitar a pavimentação da via.

A costureira aposentada Nereide Aparecida dos Santos reclama da poeira em casa. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Ela ainda conta que já conversou diversas vezes com os responsáveis pela Administração Regional da CIC e que eles afirmaram já haver um projeto para a recuperação da via. “Já faz mais de um ano que eles falam que vão arrumar a rua, mas até agora nada. Parece até que eles acham que o ‘povo de vila’ não precisa de asfalto”, reclama.

Dono de um restaurante também localizado na Rua Nelson Pizzani, Osório Soares, 61 anos, também se diz indignado com o descuido com as ruas do bairro. “Esse poeirão atrapalha muito, ainda mais pra um restaurante. A gente limpa tudo aqui às 8h e às 8h15 já está tudo sujo de novo. É muito ruim para gente que tem que atender bem os clientes. Antigamente tinha asfalto, depois foi virando um terrão e na última vez, eles fizeram um negócio que eu nunca tinho visto, que foi tapar com asfalto um buraco no meio da terra”, conta.

O comerciante explica que a vizinhança toda já está cansada de pedir providências para a prefeitura e reclama dos reparos provisórios que duram só alguns dias. “É muita hipocrisia do pessoal da Administração Regional vir aqui e tapar os buracos com saibro ou até mesmo com esse asfalto que colocaram onde só tinha terra, porque não dura nada e em seguida volta a poeira toda”.

Moradores da CIC aguardam pelo asfalto. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Revitalização prevista em programa de recuperação

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Curitiba se manifestou por meio de nota, em que afirma que tanto a Rua João Amaral de Almeida quanto a Rua Nelson Pizzani “serão contempladas com a nova fase do programa de recuperação da malha viária da cidade”.

De acordo com a prefeitura, a Rua João Amaral de Almeida terá o pavimento “requalificado numa extensão de 290 metros, no trecho compreendido entre a Rua Arlindo Copper e a Nelson Pizzani, que também será contemplada com as melhorias. A manutenção do asfalto na Rua Nelson Pizzani será nos 80 metros entre a Rua Alfred Nobel e a Rua João Amaral de Almeida”.

Outras ruas da região também foram incluídas no quarto lote de vias a serem recuperadas em toda a cidade, como parte da nova etapa do programa de recuperação iniciada no final de novembro.

Segundo a Prefeitura, não há data precisa para a realização da obra, “porque os lotes vão sendo trabalhados um na sequência do outro e vamos entrar no período chuvoso. Mas a previsão seria primeiro trimestre de 2023”, informou.

Pó invade casas e comércios da região. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Confira a nota na íntegra

“A Rua João Amaral de Almeida, no CIC está entre uma série de vias que serão contempladas com a nova fase do programa de recuperação da malha viária da cidade. O pavimento da rua será requalificado numa extensão de 290 metros, no trecho compreendido entre a Rua Arlindo Copper e a Nelson Pizzani, que também será contemplada com as melhorias. A manutenção do asfalto na Rua Nelson Pizzani será nos 80 metros entre a Rua Alfred Nobel e a Rua João Amaral de Almeida.

Também haverá obra pra a recuperação do pavimento na Rua Arlindo Cooper, em 139 metros de extensão, entre a Rua João Amaral de Almeida e Albertina Gonçalves.

As melhorias nas vias serão pelo método de reciclagem do asfalto e integram a nova etapa do programa de recuperação da malha viária da cidade, que vai assegurar mais 81 km de asfalto novo a partir de 168 obras, executadas em ruas de 41 bairros da cidade. Em algumas vias, mais de um trecho será contemplado. As obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Desde 2017, na gestão do prefeito Rafael Greca, a partir do programa Asfalto Novo, foram realizadas 1.527 ações de pavimentação já realizadas ou em andamento em 1.304 ruas da cidade, sendo que algumas ruas receberam mais de uma intervenção em diferentes trechos. São 737 km de pavimento renovado por toda a cidade.

Neste link tem a listagem de todas as ruas que serão contempladas“.

