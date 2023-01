A 6° edição do Encontro e Brechós Ki Achado reúne empreendedores dos setores de moda consciente de brechó neste sábado (17), em Curitiba. A feira reunirá produtos para o público feminino, masculino e infantil, incluindo bolsas, peças em prata, doces de confeitaria fina, pães artesanais de fermentação natural, calçados, artesanatos, queijos e produtos de minas.

O encontro será no Food Park, que conta com espaço gastronômico, com variedade de produtos alimentícios, como chope, hamburgueria gourmet, espetinhos (com pão de alho recheado), ceviche e açaí. Além disso, o espaço é Pet Friendly. A edição é especial de Natal.

As idealizadoras e organizadoras do evento Ki Achado são as sócias Danieli Lopes e Naiara Silva. Elas têm como meta sempre trazer novidades, com novos expositores, diversificando os produtos ofertados, oferecendo oportunidade de desenvolvimento do empreendedorismo local.

O Food Park fica na Avenida dos Estados, 996, Água Verde. O evento vai reunir 44 expositores, das 10h às 20h.